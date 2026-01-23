Partner merytoryczny: Eleven Sports

Tytuł w US Open, w Melbourne nie będzie. "1" za burtą Australian Open

Szósty dzień wielkoszlemowych zmagań w Melbourne zaczął się od spotkania "jedynki" w singlowej drabince pań - Aryna Sabalenka wymęczyła wygraną z Anastazją Potapową. Dużo łatwiej poszło męskiej "1", czyli Carlosowi Alcarazowi, a ze zmiennym szczęściem rywalizowały najwyżej rozstawione duety w grze podwójnej. Na deser na korcie numer 8 doszło jeszcze do pierwszej potyczki turniejowych "1" w grze mieszanej, pogromców Igi Świątek i Caspera Ruuda z finału US Open. Dość nieoczekiwanie włoski duet odpadł po 72 minutach.

Zawodniczka na korcie tenisowym zakrywająca twarz dłońmi, wyrażająca silne emocje, prawdopodobnie płacze. Obok widoczne ręce drugiej osoby, która dotyka jej ramienia w geście wsparcia.
Sara Errani nie zdobędzie swojego czwartego wielkoszlemowego tytułu w mikście. Mimo "1" w drabinceRobert PrangeGetty Images

Piątek w Melbourne Park, a to się zdarza niezwykle rzadko, przyniósł aż pięć potyczek z udziałem turniejowych "1". Zaczęła na Rod Laver Arena Aryna Sabalenka - stoczyła niespodziewanie zacięty bój z Anastazją Potapową, w drugiej partii broniła kilku setboli. A jednak po 122 minutach to ona wygrała 7:6 (4), 7:6 (7) - i awansowała do czwartego etapu zmagań.

Po niej na największym stadionie pojawił się lider męskiego rankingu - Carlos Alcaraz. Choć miał do rozegrania trzy sety w potyczce z Corentinem Moutetem, to pokonanie Francuza 6:2, 6:4, 6:1 zajęło mu tylko o trzy minuty dłużej.

    Jeszcze w sesji dziennej do boju ruszyły dwa najwyżej notowane zespoły w grze podwójnej. I tu już doszło do pierwszej sensacji: na ANZ Arena para Julian Cash/Lloyd Glasspool, ćwierćfinaliści z poprzedniego sezonu, ulegli grającej z dziką kartą parze Australijczyków: Jamesowi McCabe i Li Tu. Po 85 minutach było 6:7 (5), 4:6. Co kibice w Melbourne przywitali z dużą radością.

    Takich problemów nie miały zaś faworytki rywalizacji deblowej: Katerina Siniakova i Taylor Townsend. Czesko/amerykańska para tylko w pierwszym secie miała problem z duetem Yifan Xu/Zhaoxuan Yang z Chin, ale wygrała: 7:6 (7), 6:1.

    Na deser zaś została potyczka najlepszej pary w grze mieszanej, nieprzypadkowo rozstawionej z numerem 1.

    Australian Open. Turniejowe "1" już poza turniejem. Wystarczyło jedno spotkanie

    Mowa tu bowiem o włoskim duecie Sara Errani/Andrea Vavassori - zeszłorocznych mistrzach Rolanda Garrosa i US Open. W tym drugim turnieju, rozgrywanym według innych zasad zgłoszeniowych, Włochów długo nie było na liście zgłoszeń, bo organizatorzy z Nowego Jorku woleli mieć gwiazdy singla tworzące pary do miksta. W tym na przykład Igę Świątek, która połączyła siły z Casperem Ruudem.

    Ostatecznie para Errani/Vavassori zagrała, dotarła do finału, a tam pokonała Polkę i Norwega - 6:3, 5:7, 10-6. Dorzucili w ten sposób trzeci tytuł do dorobku z 2025 roku, bo wcześniej byli najlepsi w Indian Wells i French Open.

    Dwójka sportowców w sportowym stroju trzyma wspólnie puchar, dekorowani w otoczeniu rozprysków sztucznych ogni, oboje uśmiechnięci, w tle osoby obserwujące ceremonię.
    Sara Errani (z prawej) i Andrea Vavassori - triumfatorzy turnieju miksta w US Open 2025TIMOTHY A. CLARYAFP

    Errani od późnej wiosny zeszłego roku skupia się już tylko na grze podwójnej z Jasmine Paolini, zresztą niedawno dołączyła do sztabu koleżanki z kadry. A przy okazji najważniejszych imprez występuje też w mikście - z Vavassorim, czołowym deblistą świata. W United Cup wygrali jedno z dwóch spotkań, ale to przegrane - z Belindą Bencic i Jakobem Paulem - sprawiło, że Włochów zabrakło w ćwierćfinale.

      Dziś ich rywalami byli: Laura Siegemund oraz Edouard Roger-Vasselin, czyli para... niemal tak samo doświadczona. Niemka jest jedną z bardziej doświadczonych zawodniczek w tourze, wciąż potrafi sprawiać niespodzianki, w Melbourne wyrzuciła z gry Ludmiłę Samsonową. Dla nas to też o tyle ciekawe, że w tej połówce drabinki są Hsieh Su-Wei i Jan Zielińskim, mistrzowie AO sprzed dwóch lat.

      Już pierwszy gem serwisowy Errani, a nie jest tajemnicą, że Włoszka wprowadza piłkę do gry dość lekko, zakończył się przełamaniem. I to przesądziło o losach tej partii, mimo aż pięciu okazji do powrotnego breaka: trzech, gry serwował Francuz i dwóch u Niemki. Nie udało się, para Siegemund/Roger-Vasselin wygrała 6:4.

        A drugi set potoczył się bliźniaczo - znów pierwszy gem Errani, znów przełamanie. Różnice były jednak dwie: tym razem Niemka i Francuz nie dali nawet break pointów faworytom, a do tego jeszcze raz zatriumfowali przy serwisie Włoszki. I skończyło się na 6:4, 6:2.

        W Melbourne doszło więc do sporej niespodzianki, a Sarze Errani pozostaje jeszcze rywalizacja w deblu, wspólnie z Paolini.

        Sara Errani
        Sara ErraniTOM WELLERDPAdpa Picture-Alliance via AFPAFP
        Tenisistka w jasnym stroju sportowym w dynamicznej pozie na korcie, z zaciśniętą pięścią i wyrażającą emocje twarzą, trzymająca rakietę tenisową.
        Laura SiegemundElsaAFP
