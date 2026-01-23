Tytuł w US Open, w Melbourne nie będzie. "1" za burtą Australian Open

Piątek w Melbourne Park, a to się zdarza niezwykle rzadko, przyniósł aż pięć potyczek z udziałem turniejowych "1". Zaczęła na Rod Laver Arena Aryna Sabalenka - stoczyła niespodziewanie zacięty bój z Anastazją Potapową, w drugiej partii broniła kilku setboli. A jednak po 122 minutach to ona wygrała 7:6 (4), 7:6 (7) - i awansowała do czwartego etapu zmagań.

Po niej na największym stadionie pojawił się lider męskiego rankingu - Carlos Alcaraz. Choć miał do rozegrania trzy sety w potyczce z Corentinem Moutetem, to pokonanie Francuza 6:2, 6:4, 6:1 zajęło mu tylko o trzy minuty dłużej.

Jeszcze w sesji dziennej do boju ruszyły dwa najwyżej notowane zespoły w grze podwójnej. I tu już doszło do pierwszej sensacji: na ANZ Arena para Julian Cash/Lloyd Glasspool, ćwierćfinaliści z poprzedniego sezonu, ulegli grającej z dziką kartą parze Australijczyków: Jamesowi McCabe i Li Tu. Po 85 minutach było 6:7 (5), 4:6. Co kibice w Melbourne przywitali z dużą radością.

Takich problemów nie miały zaś faworytki rywalizacji deblowej: Katerina Siniakova i Taylor Townsend. Czesko/amerykańska para tylko w pierwszym secie miała problem z duetem Yifan Xu/Zhaoxuan Yang z Chin, ale wygrała: 7:6 (7), 6:1.

Na deser zaś została potyczka najlepszej pary w grze mieszanej, nieprzypadkowo rozstawionej z numerem 1.

Australian Open. Turniejowe "1" już poza turniejem. Wystarczyło jedno spotkanie

Mowa tu bowiem o włoskim duecie Sara Errani/Andrea Vavassori - zeszłorocznych mistrzach Rolanda Garrosa i US Open. W tym drugim turnieju, rozgrywanym według innych zasad zgłoszeniowych, Włochów długo nie było na liście zgłoszeń, bo organizatorzy z Nowego Jorku woleli mieć gwiazdy singla tworzące pary do miksta. W tym na przykład Igę Świątek, która połączyła siły z Casperem Ruudem.

Ostatecznie para Errani/Vavassori zagrała, dotarła do finału, a tam pokonała Polkę i Norwega - 6:3, 5:7, 10-6. Dorzucili w ten sposób trzeci tytuł do dorobku z 2025 roku, bo wcześniej byli najlepsi w Indian Wells i French Open.

Errani od późnej wiosny zeszłego roku skupia się już tylko na grze podwójnej z Jasmine Paolini, zresztą niedawno dołączyła do sztabu koleżanki z kadry. A przy okazji najważniejszych imprez występuje też w mikście - z Vavassorim, czołowym deblistą świata. W United Cup wygrali jedno z dwóch spotkań, ale to przegrane - z Belindą Bencic i Jakobem Paulem - sprawiło, że Włochów zabrakło w ćwierćfinale.

Dziś ich rywalami byli: Laura Siegemund oraz Edouard Roger-Vasselin, czyli para... niemal tak samo doświadczona. Niemka jest jedną z bardziej doświadczonych zawodniczek w tourze, wciąż potrafi sprawiać niespodzianki, w Melbourne wyrzuciła z gry Ludmiłę Samsonową. Dla nas to też o tyle ciekawe, że w tej połówce drabinki są Hsieh Su-Wei i Jan Zielińskim, mistrzowie AO sprzed dwóch lat.

Już pierwszy gem serwisowy Errani, a nie jest tajemnicą, że Włoszka wprowadza piłkę do gry dość lekko, zakończył się przełamaniem. I to przesądziło o losach tej partii, mimo aż pięciu okazji do powrotnego breaka: trzech, gry serwował Francuz i dwóch u Niemki. Nie udało się, para Siegemund/Roger-Vasselin wygrała 6:4.

A drugi set potoczył się bliźniaczo - znów pierwszy gem Errani, znów przełamanie. Różnice były jednak dwie: tym razem Niemka i Francuz nie dali nawet break pointów faworytom, a do tego jeszcze raz zatriumfowali przy serwisie Włoszki. I skończyło się na 6:4, 6:2.

W Melbourne doszło więc do sporej niespodzianki, a Sarze Errani pozostaje jeszcze rywalizacja w deblu, wspólnie z Paolini.

