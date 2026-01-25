Coco Gauff i Karolina Muchova dotarły do najlepszej "16" tegorocznego Australian Open po zupełnie innych pojedynkach trzeciej rundy. Amerykanka musiała odrabiać stratę seta w potyczce ze swoją rodaczką - Hailey Baptiste. Z kolei Czeszka nie dała szans naszej reprezentantce - Magdzie Linette. Tenisistka z Ołomuńca pokonała Poznaniankę 6:1, 6:1, dzięki czemu zaoszczędziła sporo sił na wymagającą rywalizację z trzecią rakietą świata.

29-latka nie miała dotychczas dobrych wspomnień z pojedynków przeciwko mistrzyni ubiegłorocznego Roland Garros. Panie spotykały się ze sobą czterokrotnie na przestrzeni sezonów 2023-2025 i za każdym razem mecze kończyły się wynikiem 2-0 w setach na korzyść Gauff. Muchova nie radziła sobie w przeszłości ze stylem gry Coco - coś, z czym zmaga się obecnie także Iga Świątek. Dzisiaj Karolina stanęła przed szansą, by odwrócić ten niekorzystny trend, podczas batalii o ćwierćfinał zmagań w Melbourne.

Australian Open: Coco Gauff kontra Karolina Muchova w czwartej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Gauff. Już na "dzień dobry" zobaczyliśmy rywalizację na przewagi. Ostatecznie Amerykanka nie musiała jednak bronić ani jednego break pointa i wyszła na prowadzenie. Po zmianie stron Coco zaczęła budować przewagę. Szybko zyskiwała kolejne "oczka", co od razu przywoływało wspomnienia z ich wcześniejszych potyczek, zdominowanych przez tenisistkę z USA. W trakcie szóstego rozdania 21-latka znalazła się o dwie piłki od tego, by wygrać seta do zera. Muchova zdołała jednak wrócić ze stanu 15-30 i przedłużyła walkę w tej partii, ale tylko na moment. Po chwili trzecia rakieta świata zamknęła premierową odsłonę rezultatem 6:1.

Pierwsze rozdanie drugiej części pojedynku było niezwykle istotne z perspektywy tenisistki z Ołomuńca, by od razu załapać się na grę. Muchova utrzymała swoje podanie i dzięki temu to ona mogła zacząć wywierać presję na przeciwniczce. W drugim gemie Gauff zanotowała premierowy kryzys przy własnym podaniu. Popełniła dwa podwójne błędy serwisowe, co ułatwiło Czeszce uzyskanie przełamania. Potem Karolina posiadała kilka szans na 3:0, ale nie zdołała wykorzystać żadnej z nich. Dopuściła Amerykankę do break pointa. Później zobaczyliśmy pomyłkę reprezentantki naszych południowych sąsiadów i strata przełamania została zniwelowana.

Na tym festiwal breaków się nie zakończył. Po zmianie stron Muchova wypracowywała sobie kolejne okazje przy podaniu przeciwniczki. I po trzeciej znów miała dwa "oczka" różnicy. Tym razem potwierdziła przewagę, mimo że przegrywała 15-30. Karolina wyszła na prowadzenie 4:1 i znalazła się blisko triumfu w drugiej odsłonie. Do końca partii obie tenisistki pilnie strzegły swoich gemów serwisowych. To oczywiście premierowało Czeszkę, która znajdowała się z przodu. Zawodniczka z Ołomuńca doczekała się pierwszego wygranego seta w historii jej starć z Gauff. Po dziewięciu skalpach Coco, tym razem to reprezentantka naszych południowych sąsiadów triumfowała w danej odsłonie 6:3. Dzięki temu czekała nas decydująca rozgrywka na Margaret Court Arena.

Trzecią partię inaugurowała Gauff. Amerykanka wrócił do lepszego serwowania, dzięki czemu łatwiej utrzymywała swoje podania. Presja przechodziła na gemy Muchovej. W trakcie drugiego rozdania Czeszka obroniła dwa break pointy i wyrównała na 1:1. Kilka minut później zanotowała jednak fatalny gem. 29-latka kompletnie wytrąciła się z dobrego rytmu, przegrywała kolejne akcje. Coco zgarnęła w sumie aż dziewięć wymian z rzędu, przez co szybko wysforowała się na prowadzenie 4:1.

Karolina próbowała walczyć o odrobienie strat. W trakcie siódmego rozdania po pięknej akcji wypracowała sobie break pointa. Potem jednak Amerykanka zdołała się wyratować i ostatecznie Gauff ponownie uzyskała trzy "oczka" przewagi. 21-latka przypilnowała tej różnicy do samego końca, chociaż w dziewiątym gemie nie zabrakło emocji. Coco potrzebowała aż cztery meczbole, by zamknąć pojedynek. Tenisistka z USA, chociaż przerwała swoją niebywałą passę setową w starciach z Muchovą, ostatecznie poprawiła bilans H2H na 5-0 po zwycięstwie 6:1, 3:6, 6:3. O półfinał powalczy z Mirrą Andriejewą albo Eliną Switoliną.

Główny turniej Australian Open potrwa do 1 lutego. Najważniejsze informacje z wielkoszlemowych zmagań można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

Aryna Sabalenka Christopher Pike AFP

Coco Gauff DIMITAR DILKOFF AFP

Karolina Muchova IZHAR KHAN AFP