Partner merytoryczny: Eleven Sports

Trzysetowa batalia, Sabalenka odwróciła losy meczu. Rybakina nie czekała długo na "zemstę"

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Zarówno Aryna Sabalenka, jak i Jelena Rybakina w wielkim stylu awansowały do finału tegorocznego Australian Open i dla obu będzie to... swoista powtórka z rozrywki, bowiem obie panie skrzyżowały już raz rakiety w Melbourne w starciu o trofeum. Stało się to w roku 2023 i w tej historii nie brak kilku tenisowych smaczków.

Dwie kobiety obejmują się na korcie tenisowym, ubrane w sportowe stroje, jedna z nich trzyma rakietę tenisową, atmosfera po zakończonym meczu.
Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina po zakończeniu finału Australian Open 2023Kyodo NewsNewspix.pl

Aryna Sabalenka oraz Jelena Rybakina przeszły przez tegoroczne Australian Open niczym dwa huragany. Białorusinka na swej drodze do finału pokonywała kolejno Rakotomangę Rajaonah, Bai, Potapową, Mboko, Jovic i Switolinę - Kazaszka z kolei ogrywała Juvan, Graczową, Valentovą, Mertens, Świątek i Pegulę.

Co najistotniejsze, zarówno Sabalenka, jak i Rybakina nie straciły w całych zawodach ani jednego seta - i tego typu sytuacja, gdzie obie finalistki zapisały przy swych nazwiskach "nieskazitelne" wyniki zdarzyła się po raz pierwszy od... 2004 roku.

Finał wielkoszlemowego turnieju zapowiada się więc na naprawdę niezwykle emocjonujący - a warto jeszcze pamiętać, że obie sportsmenki już trzy lata temu przeprowadziły w Melbourne zacięty bój o trofeum.

Sabalenka i Rybakina już spotkały się w finale Australian Open. Wielki zwrot akcji w pamiętnym starciu

Gdy zawodniczki podchodziły do finałowego starcia AO w 2023 roku, Aryna Sabalenka miała zdecydowanie lepszy bilans w zmaganiach z urodzoną w Moskwie rywalką - we wszystkich trzech poprzednich starciach, w Wuhanie, Abu Zabi i na Wimbledonie Mińszczanka co prawda potrzebowała aż trzech setów, by domknąć sprawę swych triumfów, ale ostatecznie każdorazowo osiągała sukces.

Determinacja Rybakiny była więc wielka - zwłaszcza, że wcześniej błyszczała naprawdę dobrą formą i wyrzuciła za turniejową burtę m.in. Igę Świątek, pokonując ją 6:4, 6:4. Pojedynek z Sabalenką okazał się mieć jednak jeszcze cięższy kaliber.

Należy jednak nadmienić, że zaczął się on korzystnie dla Kazaszki - w pierwszej części meczu zbudowała sobie ona dość szybko przewagę, którą - mimo zakusów Białorusinki - udało się utrzymać do końca seta. Było 6:4 dla niej, a wygrana zdawała się stać otworem...

Wówczas jednak, co trzeba przyznać, Sabalenka zaprezentowała wielką odporność na presję i zdołała się "odgryźć". W drugiej odsłonie to ona prędko stała się zawodniczką, którą trzeba było gonić z wynikiem - i choć reprezentantka Kazachstanu zdołała wybronić aż dwie piłki setowe, to ostatecznie uległa rywalce 3:6.

O wszystkim miał więc decydować set numer trzy - a w nim znowu nie zabrakło ogromnego napięcia, bowiem w kluczowym momencie było w gemach - tylko i aż - 5:4 dla Sabalenki. Jelena Rybakina broniła się naprawdę dzielnie - uciekła spod topora przy trzech meczbolach, a nawet miała okazję do przełamania oponentki, ale ta w końcu dopięła swego - wygrała 6:4 i w całym starciu 2:1.

Co jednak ważne, był to ostatni mecz w ramach świetnej passy obecnego numeru jeden rankingu WTA - po AO obie panie spotkały się ponownie już w marcu 2023 r.,w finale Indian Wells i tam to Rybakina była górą, podobnie zresztą jak nieco później w Pekinie. Mińszczanka zdołała ją pokonać dopiero na domykających tamten sezon WTA Finals w Cancun.

Australian Open 2026. Wielki finał pań już w sobotni poranek

Finał singla pań na Australian Open 2026 odbędzie się tymczasem w sobotę 31 stycznia o godz. 09.30 czasu polskiego. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo z tej potyczki wraz z Interią Sport.

Zobacz również:

Carlos Alcaraz zmagał się z problemami zdrwotnymi podczas półfinału Australian Open 2026
Australian Open

2-0 dla Alcaraza i uraz Hiszpana. 5,5 godziny walki ze Zverevem o finał w Melbourne

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk
Sportowe emocje podczas meczu tenisowego, po lewej stronie zawodniczka wyraża silne emocje szeroko otwartymi ustami, po prawej druga skupiona, zaciśnięta pięść w geście motywacji, obie ubrane w sportowe stroje.
Sabalenka, RybakinaFAYEZ NURELDINE / AFPAFP
Dwie tenisistki w sportowych strojach na korcie, każda z rakietą tenisową w ręce, po lewej stronie zawodniczka w czerwonym stroju z widocznymi tatuażami, po prawej zawodniczka w fioletowym stroju oraz czapce sportowej.
Aryna Sabalenka i Jelena RybakinaFAYEZ NURELDINE / AFP / Clicks Images/Getty ImagesAFP
Dwie kobiety w sportowych strojach tenisowych podczas rozgrywki na korcie. Jedna z nich ujęta w dynamicznym ruchu, druga w momencie koncentracji. Obie w pełnym skupieniu, uchwycone na ciemnym tle kortu.
Aryna Sabalenka i Jelena RybakinaIZHAR KHAN/AFP/East News - Asanka Brendon Ratnayake/Associated Press/East NewsEast News
Łudogorec Razgrad - OGC Nice. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja