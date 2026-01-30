Trzysetowa batalia, Sabalenka odwróciła losy meczu. Rybakina nie czekała długo na "zemstę"

Aryna Sabalenka oraz Jelena Rybakina przeszły przez tegoroczne Australian Open niczym dwa huragany. Białorusinka na swej drodze do finału pokonywała kolejno Rakotomangę Rajaonah, Bai, Potapową, Mboko, Jovic i Switolinę - Kazaszka z kolei ogrywała Juvan, Graczową, Valentovą, Mertens, Świątek i Pegulę.

Co najistotniejsze, zarówno Sabalenka, jak i Rybakina nie straciły w całych zawodach ani jednego seta - i tego typu sytuacja, gdzie obie finalistki zapisały przy swych nazwiskach "nieskazitelne" wyniki zdarzyła się po raz pierwszy od... 2004 roku.

Finał wielkoszlemowego turnieju zapowiada się więc na naprawdę niezwykle emocjonujący - a warto jeszcze pamiętać, że obie sportsmenki już trzy lata temu przeprowadziły w Melbourne zacięty bój o trofeum.

Sabalenka i Rybakina już spotkały się w finale Australian Open. Wielki zwrot akcji w pamiętnym starciu

Gdy zawodniczki podchodziły do finałowego starcia AO w 2023 roku, Aryna Sabalenka miała zdecydowanie lepszy bilans w zmaganiach z urodzoną w Moskwie rywalką - we wszystkich trzech poprzednich starciach, w Wuhanie, Abu Zabi i na Wimbledonie Mińszczanka co prawda potrzebowała aż trzech setów, by domknąć sprawę swych triumfów, ale ostatecznie każdorazowo osiągała sukces.

Determinacja Rybakiny była więc wielka - zwłaszcza, że wcześniej błyszczała naprawdę dobrą formą i wyrzuciła za turniejową burtę m.in. Igę Świątek, pokonując ją 6:4, 6:4. Pojedynek z Sabalenką okazał się mieć jednak jeszcze cięższy kaliber.

Należy jednak nadmienić, że zaczął się on korzystnie dla Kazaszki - w pierwszej części meczu zbudowała sobie ona dość szybko przewagę, którą - mimo zakusów Białorusinki - udało się utrzymać do końca seta. Było 6:4 dla niej, a wygrana zdawała się stać otworem...

Wówczas jednak, co trzeba przyznać, Sabalenka zaprezentowała wielką odporność na presję i zdołała się "odgryźć". W drugiej odsłonie to ona prędko stała się zawodniczką, którą trzeba było gonić z wynikiem - i choć reprezentantka Kazachstanu zdołała wybronić aż dwie piłki setowe, to ostatecznie uległa rywalce 3:6.

O wszystkim miał więc decydować set numer trzy - a w nim znowu nie zabrakło ogromnego napięcia, bowiem w kluczowym momencie było w gemach - tylko i aż - 5:4 dla Sabalenki. Jelena Rybakina broniła się naprawdę dzielnie - uciekła spod topora przy trzech meczbolach, a nawet miała okazję do przełamania oponentki, ale ta w końcu dopięła swego - wygrała 6:4 i w całym starciu 2:1.

Co jednak ważne, był to ostatni mecz w ramach świetnej passy obecnego numeru jeden rankingu WTA - po AO obie panie spotkały się ponownie już w marcu 2023 r.,w finale Indian Wells i tam to Rybakina była górą, podobnie zresztą jak nieco później w Pekinie. Mińszczanka zdołała ją pokonać dopiero na domykających tamten sezon WTA Finals w Cancun.

Australian Open 2026. Wielki finał pań już w sobotni poranek

Finał singla pań na Australian Open 2026 odbędzie się tymczasem w sobotę 31 stycznia o godz. 09.30 czasu polskiego. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo z tej potyczki wraz z Interią Sport.

Sabalenka, Rybakina FAYEZ NURELDINE / AFP AFP

Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina FAYEZ NURELDINE / AFP / Clicks Images/Getty Images AFP

Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina IZHAR KHAN/AFP/East News - Asanka Brendon Ratnayake/Associated Press/East News East News

