Trzy sety polskiego "Króla Jana". Doszło do udanego rewanżu za finał Australian Open

Jan Zieliński i Luke Johnson zaczęli Australian Open. Na "dzień dobry" zmierzyli się z dwoma reprezentantami gospodarzy, Rinkym Hijikatą i Tristanem Schoolkate'em. Polak i Brytyjczyk byli faworytami i wywiązali się z zadania. Nie było łatwo, mecz trwał 2 godziny i 20 minut, a wynik 6:7(3), 7:5, 6:5 musi robić wrażenie i wskazywać na zaciętość konfrontacji.

Brytyjska federacja napisała na X o "doskonałym odegraniu się" po przegranej pierwszej partii. O jej losach decydował tie-break. Przy stanie 3-4 Australijczycy zdobyli trzy punkty z rzędu i wyszli na prowadzenie. Potem dokonał się zwrot akcji. Drugi set zaczęły dwa gemy wygranych ze strony returnujących. Następnie sytuacja się uspokoiła. Hijikata i Schoolkate chcieli zadać krytyczny cios przy wyniku 5-4 i AD:40, ale nie wykorzystali piłki meczowej.

To się zemściło, bo za chwilę przegrali własne podanie, następnie nic nie ugrali po stronie returnu i stracili seta. O wszystkim zadecydowała więc trzecia odsłona.

Kluczowe okazało się przełamanie na 2:1. Zieliński i Johnson nie oddali już tej przewagi, mimo że przy stanie 4:3 musieli bronić dwóch break pointów. Pierwszego z czterech meczboli mieli jeszcze przy returnie, ale domknęli sprawę we własnym gemie serwisowym.

Motyw "odegrania się" pasuje też do sytuacji Zielińskiego z Hijikatą. Ten drugi wraz z Jasonem Kublerem pokonał Polaka i Hugo Nysa w Melbourne 3 lata temu. Był to... finał turnieju.

- Porażka boli, ale oczywiście gratuluję naszym rywalom wyniku, Australian Open to nie jest łatwa sprawa. Wasza historia jest niezwykła, powodzenia w czasie reszty sezonu - mówił wtedy gracz urodzony w Warszawie. Rok później sięgnął po trofeum AO, ale w mikście. Czy teraz może przyjść pora na wiktorię w deblu? Pierwszy krok we wtorek został zrobiony.

