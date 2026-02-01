Partner merytoryczny: Eleven Sports

Trwał finał Australian Open i nagle taka scena na korcie. "Szaleństwo" [WIDEO]

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Niedzielny poranek czasu polskiego przyniósł wielkie zwieńczenie tegorocznego Australian Open - a ostatnim akcentem wielkoszlemowego turnieju stało się starcie dwóch tenisowych gigantów, Novaka Djokovicia i Carlosa Alcaraza. Obaj panowie wielokrotnie popisywali się swymi wielkimi umiejętnościami, ale godna zapamiętania pozostanie tu zwłaszcza jedna wymiana pomiędzy nimi.

Zbliżenie młodego tenisisty w sportowym stroju, który unosi zaciśniętą pięść w geście triumfu na tle ciemnej hali. W lewym górnym rogu widać fragment kortu tenisowego z ujęciem gry z lotu ptaka.
Carlos Alcaraz zdołał wywalczyć sobie punkt podczas finału Australian Open po niesamowicie intensywnej wymianie z Novakiem DjokoviciemDAVID GRAY / AFP - x.com/AustralianOpenAFP

W ostatni dzień stycznia na Australian Open doszło do rozstrzygnięcia zmagań singlowych kobiet - i w tym przypadku po tytuł sięgnęła Jelena Rybakina, która niejako odegrała się na Arynie Sabalence za finałową porażkę z Melbourne sprzed trzech lat.

Nazajutrz tymczasem, w ostatnim dniu rywalizacji, tradycyjnie doszło do finału gry pojedynczej panów - i tutaj również od początku szykowały się wielkie emocje, bowiem "król" AO, Novak Djoković, zmierzył się z Carlosem Alcarazem, jednym z najznamienitszych tenisowych talentów młodego pokolenia.

Show w finale Australian Open. Niesamowita wymiana Djokovicia i Alcaraza

Panowie z pewnością nie zawiedli pokładanych w nich nadziei. Pierwszy set padł łupem "Nole" przy stanie 6:2, natomiast "Carlitos" zaraz potem odpowiedział rywalowi triumfem w dokładnie takim samym wymiarze.

Następnie nadszedł set trzeci, a w nim, podczas czwartego gema, doszło do niebywale widowiskowego popisu w wykonaniu pierwszej i czwartej rakiety globu według rankingu ATP:

Po serwisie Hiszpana obaj panowie stawali na głowie, by wywalczyć sobie punkt, co w końcu udało się ostatecznie Alcarazowi. Licznie zgromadzona na Rod Laver Arena publiczność nagrodziła tę scenę gromkimi oklaskami - i trudno się dziwić. "Szaleństwo" - napisali na portalu X organizatorzy AO.

ATP Tour. Luty pod znakiem turniejów rangi 500

Po zakończeniu Australian Open rywalizacja pod egidą ATP będzie w lutym upływać głównie pod znakiem "pięćsetek" - w Dallas, Rotterdamie, Dosze, Rio de Janeiro, Dubaju oraz Acapulco. Na następne "tysięczniki" przyjdzie nam w tym przypadku poczekać do początku marca i turniejów w Indian Wells oraz Miami.

Zobacz również:

Katarzyna Piter walczyła o awans do głównej drabinki WTA 500 w Abu Zabi
Tenis

Polka walczyła z turniejową "5" w WTA 500. Pogrom na starcie, koniec po 61 minutach

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk
Tenisista w fioletowym stroju wykonuje gest triumfu z zaciśniętą pięścią, stojąc na korcie z rakietą w lewej ręce, w tle widoczne logo sponsora oraz tablica wyników.
Carlos AlcarazELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
Novak Djoković
Novak DjokovićIZHAR KHANAFP
Australian Open
Australian OpenAFP
TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz - Enea MKS Gniezno. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja