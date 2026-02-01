W ostatni dzień stycznia na Australian Open doszło do rozstrzygnięcia zmagań singlowych kobiet - i w tym przypadku po tytuł sięgnęła Jelena Rybakina, która niejako odegrała się na Arynie Sabalence za finałową porażkę z Melbourne sprzed trzech lat.

Nazajutrz tymczasem, w ostatnim dniu rywalizacji, tradycyjnie doszło do finału gry pojedynczej panów - i tutaj również od początku szykowały się wielkie emocje, bowiem "król" AO, Novak Djoković, zmierzył się z Carlosem Alcarazem, jednym z najznamienitszych tenisowych talentów młodego pokolenia.

Show w finale Australian Open. Niesamowita wymiana Djokovicia i Alcaraza

Panowie z pewnością nie zawiedli pokładanych w nich nadziei. Pierwszy set padł łupem "Nole" przy stanie 6:2, natomiast "Carlitos" zaraz potem odpowiedział rywalowi triumfem w dokładnie takim samym wymiarze.

Następnie nadszedł set trzeci, a w nim, podczas czwartego gema, doszło do niebywale widowiskowego popisu w wykonaniu pierwszej i czwartej rakiety globu według rankingu ATP:

Rozwiń

Po serwisie Hiszpana obaj panowie stawali na głowie, by wywalczyć sobie punkt, co w końcu udało się ostatecznie Alcarazowi. Licznie zgromadzona na Rod Laver Arena publiczność nagrodziła tę scenę gromkimi oklaskami - i trudno się dziwić. "Szaleństwo" - napisali na portalu X organizatorzy AO.

ATP Tour. Luty pod znakiem turniejów rangi 500

Po zakończeniu Australian Open rywalizacja pod egidą ATP będzie w lutym upływać głównie pod znakiem "pięćsetek" - w Dallas, Rotterdamie, Dosze, Rio de Janeiro, Dubaju oraz Acapulco. Na następne "tysięczniki" przyjdzie nam w tym przypadku poczekać do początku marca i turniejów w Indian Wells oraz Miami.

Carlos Alcaraz ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Novak Djoković IZHAR KHAN AFP

Australian Open AFP

TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz - Enea MKS Gniezno. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport