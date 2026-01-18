Partner merytoryczny: Eleven Sports

Triumfowała na Wimbledonie przed Świątek. Nagle wycofała się z Australian Open

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Aktualizacja

Ubiegłoroczny Wimbledon zakończył się zwycięstwem Igi Świątek. Zanim Polka święciła swój triumf w Londynie, to we wcześniejszych latach rywalizację na wielkoszlemowej trawie zdominowały Czeszki. Reprezentantki naszych południowych sąsiadów często borykają się jednak z problemami zdrowotnymi, które hamują ich potencjał. Niestety takie kłopoty zmusiły jedną z mistrzyń do rezygnacji z Australian Open w ostatniej chwili. Pojawił się już oficjalny komunikat w tej sprawie.

Zawodniczka tenisowa ubrana w biały strój odchodzi z kortu, zasłaniając twarz dłonią, wokół niej tłum widzów w tle, a na ławce widoczne są torby sportowe i rakieta.
Marketa Vondrousova wycofała się z Australian Open 2026ADRIAN DENNIS / AFPAFP

W minionym sezonie Iga Świątek przerwała zwycięską passę Czeszek na wimbledońskiej trawie. Podczas edycji 2023 triumfowała Marketa Vondrousova, a rok później najlepsza w stolicy Wielkiej Brytanii okazała się Barbora Krejcikova. Obie reprezentantki naszych południowych sąsiadów mają w ostatnim czasie ogromny problem z ustabilizowaniem swojej dyspozycji. Wynika to z kłopotów zdrowotnych, które trapią owe tenisistki. Pierwsza z nich walczy ze swoim barkiem, a druga - z kolanem.

Zobacz również:

Elena-Gabriela Ruse awansowała do drugiej rundy Australian Open
Australian Open

Pierwsza rozstawiona już odpadła z Australian Open. Wielki triumf rywalki

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk

    Mimo różnych przeciwności, panie zainaugurowały sezon zgodnie z planem. Vondrousova udała się najpierw na turniej WTA 500 w Brisbane. Tam zmierzyła się w pierwszej rundzie z Magdaleną Fręch. Zawodniczki zafundowały niesamowite starcie, trwające ponad trzy godziny. Marketa posiadała trzy meczbole, ale ostatecznie to Polka triumfowała po tie-brreaku decydującej odsłony.

    Później Czeszka wybrała się na zmagania tej samej rangi do Adelajdy. Tam wyeliminowała na "dzień dobry" Ludmiłę Samsonową, ale do kolejnej potyczki z Kimberly Birrell już nie przystąpiła. Znów odezwały się kłopoty ze zdrowiem. Mimo to mistrzyni Wimbledonu 2023 udała się do Melbourne, dzisiaj o godz. 4:00 czasu polskiego miała rozegrać swoje spotkanie z Hailey Baptiste na korcie numer 13. Ostatecznie jednak do niego nie doszło.

    Zobacz również:

    Alaksandra Sasnowicz rywalizowała z Jasmine Paolini w pierwszej rundzie Australian Open 2026
    Australian Open

    Ledwie ruszył Australian Open, a Białorusinka za burtą. Nie zagra z Polką

    Mateusz Stańczyk
    Mateusz Stańczyk

      Australian Open: Marketa Vondrousova podjęła decyzję ws. startu

      Na około 60 minut przed planowanym rozpoczęciem potyczki organizatorzy dostarczyli komunikat, że Vondrousova nie weźmie udziału w rozgrywkach. "Jest mi bardzo przykro, że musiałam się wycofać z Australian Open z powodu ciągłych problemów z barkiem. Po tym wszystkim, z czym się zmagam, muszę priorytetowo traktować swoje zdrowie, chociaż ta decyzja nie była łatwa. Dziękuję wszystkim za zrozumienie i okazywane wsparcie" - przekazała Marketa.

      Zobacz również:

      Magdalena Fręch ma problem zdrowotny przed Australian Open 2026
      Australian Open

      Fręch już w Melbourne, a teraz takie doniesienia. Dzień przed startem Australian Open

      Maciej Brzeziński
      Maciej Brzeziński

        W miejsce kontuzjowanej Czeszki do głównej drabinki wskoczyła utytułowana deblistka - Taylor Townsend. Dzięki temu w pierwszej rundzie utworzyło się amerykańskie zestawienie. Triumfatorka rywalizacji między dwiema zawodniczkami z USA zmierzy się w drugiej fazie ze Storm Hunter albo Jessicą Bouzas Maneiro.

        Główny turniej Australian Open potrwa do 1 lutego. Najważniejsze informacje z wielkoszlemowych zmagań można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

        Zobacz również:

        Naomi Osaka i Aryna Sabalenka
        Tenis

        Szczęście Osaki, komunikat nadszedł nocą. Zdążyli przed meczem Sabalenki

        Andrzej Grupa
        Andrzej Grupa
        Iga Świątek - Coco Gauff. Skrót meczuPolsat Sport
        Tenisistka w trakcie uderzenia piłki podczas meczu, skupiona miną, ubrana w pomarańczowy strój sportowy, w tle niewyraźne logo i ciemnoniebieskie tło kortu.
        Marketa VondrousovaELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
        Hailey Baptiste
        Hailey BaptisteAFP
        Taylor Townsend
        Taylor TownsendAFP

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja