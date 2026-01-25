Biorąc pod uwagę trudy Wielkiego Szlema w Melbourne, za delikatną faworytkę w meczu Eliny Switoliny i Mirry Andriejewej można było uznać nastoletnią Rosjankę. Tymczasem to Ukrainka pokazała, że mimo 31 lat na karku nadal należy do elity damskiego touru.

W pierwszym secie Switolina pozwoliła ugrać rywalce zaledwie dwa gemy. Gra wyrównała się po przerwie toaletowej, na którą udała się Andriejewa. 18-latka prowadziła nawet 2:0, jednak później kompletnie straciła koncentrację.

Switolina odprawiła kolejną Rosjankę. Nagły atak na rodaczkę. "Nie ma nadziei"

Od stanu 4:4 to żona Gaela Monflisa wygrała dwa kolejne gemy, które okazały się decydujące. Tym sposobem w niecałe półtorej godziny Mirra Andriejewa przegrała 2:6, 4:6 i i odpadła z Australian Open. Nigdy w historii pierwszego Wielkiego Szlema w sezonie nie udało jej przejść do ćwierćfinału. Na kolejną szansę będzie musiała poczekać okrągły rok.

Po porażce i w trakcie meczu młoda zawodniczka była wściekła. Nie obyło się bez rzucenia rakietą, krzyków w stronę trenerki i płaczu. Był to wyraz jej bezradności na kiepską dyspozycję. Występ swojej rodaczki szybko skomentowali rosyjscy dziennikarze.

"Andriejewa rozpoczęła mecz bardzo dobrze, trafiając asa już przy pierwszej piłce. Switolina była nieco zdenerwowana i musiała zmierzyć się z potrójnym break-pointem, ale Mirra nie potrafiła go wykorzystać (...) Rosjanka była jednak nieco słabsza w wymianach, zwłaszcza przy drugim serwisie, co Switolina wykorzystała" - czytamy na portalu championat.com, gdzie nie zatajano prawdy.

"Ogólnie rzecz biorąc, trzeba przyznać, że Elina była silniejsza w pierwszym secie - pierwszy serwis Mirry również osłabł pod koniec meczu" - dodano. Jeden z rosyjskich ekspertów nie gryzł się w język po spotkaniu 18-letniej Rosjanki.

- Nie ma co narzekać na grę Mirry. Po takim meczu nie ma nadziei, nie ma sensu liczyć na przyszłość. Biorąc pod uwagę styl gry Andriejewej, ten wynik jest przewidywalny - powiedział brutalnie Jewgienij Kafielnikow, dwukrotny mistrz Wielkiego Szlema, mistrz olimpijski z 2000 roku i były lider rankingu ATP.

Teraz wiemy już, że w ćwierćfinale Australian Open (w grze pojedynczej) nie zagra żaden reprezentant Rosji, ani wśród kobiet, ani wśród mężczyzn. Swoje spotkanie w czwartej rundzie przegrał również Danił Miedwiediew. 29-latek poległ z 20-letnim Amerykaninem Learnerem Tienem (4:6, 0:6, 3:6). "W drabince singlowej nie ma już naszych zawodników" - smucą się Rosjanie.

