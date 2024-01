To już koniec. Rewelacyjna nastolatka z Rosji za burtą. Sabalenka się doczekała

Mimo znakomitej dyspozycji rosyjskiej nastolatki w tym turnieju, w starciu z Barborą Krejcikovą to Czeszka, znacznie wyżej notowana i bardziej doświadczona, była wskazywana jako faworytka. Tenisistka z Brna, zwyciężczyni French Open z 2021 roku, od kilku lat należy do ścisłej światowej czołówki. Andriejewa jest dopiero na drodze, aby się tam znaleźć. Stąd większe szanse na awans do ćwierćfinału dawano Krejcikovej. Szczególnie, że młodą zawodniczkę wciąż jeszcze ponoszą nerwy, co było widać w pojedynku z Parry.