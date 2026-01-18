Doświadczona Rosjanka miała znakomity poprzedni sezon, była prawdziwą... mistrzynią turniejów WTA 500. Triumfowała w Linzu, dotarła do finałów trzech innych zawodów, w tym w Seulu, gdzie była o dwa punkty od pokonania Igi Świątek. To wszystko dało 30-letniej wówczas Rosjance historyczny awans do grona dziesięciu najlepszych tenisistek świata. I nawet występ w roli rezerwowej w WTA Finals - w Rijadzie przegrała z Jeleną Rybakiną.

Jednocześnie jest coś, czym Aleksandrowa nie może się szczycić. Bo aż trudno uwierzyć, że zawodniczka ze ścisłej światowej czołówki, obecnie 11. (spadła za Belindę Bencic) nigdy w karierze nie awansowała do ćwierćfinału w Wielkim Szlemie. A próbowała już 34 razy. Poprzedni sezon i tak był lepszy, bo w Paryżu, Londynie czy Nowym Jorku meldowała się w czwartej rundzie, co w sumie odpowiadało jej rankingowi. I tam przegrywała z Coco Gauff, Belindą Bencic i Igą Świątek, to można zrozumieć.

W Melbourne rok temu miała trochę pecha - trafiła na nieobliczalną Emmę Raducanu, przegrała w dwóch tie-breakach.

Dzisiejszą wpadkę zrozumieć jednak trudno.

Australian Open. Jekaterina Aleksandrowa kontra Zeynep Sonmez w pierwszej rundzie. Problemy faworytki

Rywalką Aleksandrowej była bowiem Turczynka Zeynep Sonmez - kwalifikantka, którą pod koniec zeszłego roku objął trener Ons Jabeur Issam Jellali, a sama Tunezyjka stała się mentorką Turczynki. Tyle że Zeynep zeszłej jesieni zaliczyła spory regres rankingowy, straciła punkty za tytuł WTA 250 z Meridy z 2024 roku, wypadła z pierwszej setki. W Melbourne musiała więc grać eliminacje, przeszła je bez straty seta. Pojedynki z Laurą Samson czy Julią Rierą to jednak zupełnie inna bajka niż starcie z zawodniczką z czołówki. A zawodniczki tak wysoko klasyfikowanej nigdy dotąd nie pokonała.

Nic też nie zapowiadało, że stanie się to tym razem. Po dość ciężkim początku Aleksandrowa prowadziła 5:2, w czterech gemach z rzędu przegrała zaledwie pięć punktów. Za moment miała setbola na 6:2, Sonmez wygrała tego gema. Tyle że Rosjanka raziła ją już często swoim płaskim serwisem, za moment set powinien się skończyć.

Doszło do zwrotu - bardzo zaskakującego. Aleksandrowa przegrała... pięć gemów z rzędu. I seta 5:7.

Tureccy kibice, którzy dość licznie pojawili się na 1573 Arenie, byli w ekstazie. Za chwilę ich pupilka dorzuciła dwa kolejne gemy, później prowadziła 3:1, wciąż z przełamaniem. I... stanęła. 20 niewymuszonych błędów w tej jednej partii dało efekt - Aleksandrowa wygrała 6:4, wyrównała.

I to Rosjanka prowadziła w decydującej rozgrywce już 3:0, zanosiło się na spodziewany końcowy efekt.

Tyle że doszło do kolejnego zwrotu, Sonmez odrobiła stratę, doprowadziła do dramatycznej końcówki. Turczynka grała momentami wybitnie, trafiała przy liniach grając niezwykle odważnie, a tureccy kibice nieśli ją swoim dopingiem

Sonmez jeszcze raz zdołała przełamać mieszkającą w Czecha Rosjankę - tym razem do zera. Serwowała po sensacyjny awans przy stanie 7:5, 4:6, 5:4. Atmosfera na trybunach przypominała już w przerwach tę, która towarzyszy meczom piłkarskim - tureccy kibice byli wyjątkowo ożywieni. Ich faworytka prowadziła 30-15, była o dwa punkty od awansu. Za moment nie trafiła w kort, zabrakło centymetrów. To jednak ona wywalczyła piłkę meczową, po returnie Aleksandrowej w siatkę. Zmarnowała ją - trafiła w siatkę.

W tym spotkaniu było już tak wiele zwrotów akcji, że kolejnego też nie dało się wykluczyć. Za chwilę była druga piłka meczowa, tym razem Sonmez nie miała za wiele do powiedzenia przy akcji Jekateriny. Trzecia też - Zeynep nie zmieściła się w korcie, zabrakło centymetrów.

Ale już czwarty meczbol dał efekt - kwalifikantka wyeliminowała 11. rakietę świata.O trzecią rundę Turczynka zagra z Anną Bondar lub Elizabeth Mandlik.

Zeynep Sonmez DIMITAR DILKOFF AFP

Jekaterina Aleksandrowa Marleen Fouchier AFP

