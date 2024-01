Na tegorocznym Australian Open nie brakuje sensacji, a bohaterką jednej z nich jest Iga Świątek . Polka dość niespodziewanie przegrała w trzeciej rundzie z Lindą Noskovą 6:3, 3:6, 4:6, co oznacza pożegnanie z wielkoszlemowym turniejem. Po wszystkim gościła na konferencji prasowej , podczas której na gorąco oceniła własną grę, choć zrobiła to bardzo powierzchownie. Na głębszą analizę przyjdzie jeszcze czas.

Zrobiła wszystko dobrze, podeszła do meczu bez żadnej presji. Prawdopodobnie nie miała dziś nic do stracenia. Trudno było odczytać jej serwis, powiedziałabym, że to styl Sabalenki i Rybakiny pod względem umiejscowienia i szybkości

Powody porażki Świątek w Australian Open. "Wygląda to naprawdę niekomforotowo"

Zdaniem Davenport w przypadku Igi Świątek mogła zadziałać "blokada psychiczna" powodowana jej wcześniejszymi niekoniecznie wymarzonymi dowśiadczeniami na głównych kortach twardych. "Kiedy grała na US Open i święciła ostateczny triumf, była pełna emocji, pamiętacie? To pokazało, że nie czuła się w Nowym Jorku bardzo komfortowo i sądziła, że to jej największe zwycięstwo. Może być coś na rzeczy z grą na głównym korcie twardym , bo w Australii nie radziła sobie dobrze" - ocenia dla Tennis Channel.

Myślę, że teraz to siedzi w jej głowie i próbuje to z niej wyrzucić. Przez cały ten australijski turnieju powtarzała sobie: 'O nie, ja tu gram. Czuję się dobrze'. Naprawdę Danielle Collins miała ten mecz [drugiej rundy] w garści, prawda? A Iga była w stanie to przełamać

Trzy grosze dorzuca Navratilova. Sygnalizuje, że kluczowym przy porażce Świątek z Noskovą był odświeżony serwis Polki, który to miał wyglądać wyjątkowo "niezręcznie". "Po prostu nie widzę, żeby mogła z tego wyciągnąć więcej i wygląda to naprawdę niekomfortowo. [Jej serwis] zupełnie nie przypadł mi do gustu. Nie jest w nim płynna, a kiedy nie grasz płynnie, kiedy masz przestoje i zaczynasz się denerwować, to nie możesz złapać właściwego rytmu. Myślę zatem, że [Świątek] musi wrócić z serwisem bliżej tego, co prezentowała wcześniej" - przekonuje w Tennis Channel.