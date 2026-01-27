Aryna Sabalenka przed rokiem dotarła do finału Australian Open, w którym została pokonana przez Madison Keys, przez co nie obroniła tytułu w Melbourne. Szansę na odzyskanie miana królowej australijskich kortów ma podczas trwającego turnieju, w którym nie straciła jeszcze seta. Na jej drodze do ćwierćfinału stanęły Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah, Zhuoxuan Bai, Anastazja Potapowa i Victoria Mboko, żadna z nich nie była w stanie urwać faworytce partii.

Białorusinka w meczu o półfinał zmierzyła się z 18-letnią Ivą Jovic, która w pierwszym secie wprawdzie miała kilka break pointów, ale żadnego z nich nie wykorzystała, sama z kolei dała się raz przełamać i przegrała 3:6. W drugiej partii stanowiła już tło dla liderki rankingu, nie ugrała nawet gema. Po 89 minutach gry Sabalenka przypieczętowała pewne zwycięstwo 2:0 (6:3, 6:0).

Australian Open. Aryna Sabalenka wprost po meczu z Ivą Jovic

Po spotkaniu na oficjalnej stronie turnieju zamieszczono obszerny komunikat, w którym streszczono przebieg meczu oraz zacytowano Sabalenkę. Białorusinka z szacunkiem wypowiedziała się na temat Jovic.

"Te nastolatki wystawiają mnie na próbę w ostatnich rundach" - powiedziała, odnosząc się też do meczu z 19-letnią Victorią Mboko w czwartej rundzie. Po chwili urodzona w Mińsku tenisistka dała jasno do zrozumienia, że wynik powinien zejść na dalszy plan, ponieważ nie jest odzwierciedleniem przebiegu meczu z Jovic.

Niesamowita zawodniczka, to był trudny mecz. Nie patrzcie na wynik, wcale nie było łatwo. Grała w niesamowitego tenisa, zmusiła mnie do osiągnięcia wyższego poziomu. Jestem bardzo zadowolona ze zwycięstwa, to była ciężka walka

Sabalenka odniosła się również do przebiegu drugiej partii, w której nie oddała Jovic żadnego gema, rozgrywając wręcz perfekcyjnego seta. Przyznała, że nie przypomina sobie zbyt wiele meczów, w których zaprezentowała się tak bezbłędnie, jak właśnie w drugiej odsłonie meczu z Amerykanką.

"Poczułam, że muszę wkroczyć do akcji i wywrzeć na nią jeszcze większą presję, bo wiedziałam, że jest młoda, głodna sukcesu, i czułam w trakcie meczu, że bez względu na wynik, ona nadal będzie w grze" - wyznała.

Sabalenka w półfinale Australian Open zagra z Coco Gauff lub Eliną Switoliną. O miejsce w najlepszej czwórce turnieju powalczą też Jessica Pegula z Amandą Anisimovą oraz Jelena Rybakina z Igą Świątek.

Aryna Sabalenka AFP

Iva Jovic Ulises Ruiz AFP

Iva Jovic Ulises Ruiz AFP

