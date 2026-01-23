Tenisistka urodzona w Moskwie wygwizdana. Skandal na Australian Open, naprawdę to zrobiła

Na start Australian Open Julia Putincewa pokonała Beatriz Haddad Maię 3:6, 7:5, 6:3. Kilka sekund po tym, jak pojedynek dobiegł końca, tenisistka, która na początku poprzedniej dekady porzuciła Rosję i stała się reprezentantką Kazachstanu, zaczęła ostentacyjne i przede wszystkim nieeleganckie świętowanie.

Skończyło się na bardzo oschłym zbiciu piątki pod siatką z Brazylijką. "Co to była za świętowanie Putincewy? Haddad Maia wcale jej nie polubiła..." - pisali zbulwersowani internauci.

Putincewa znów to zrobiła. Sceny zaraz po meczu. Reakcja nie mogła być inna

Po wygranej w drugiej rundzie z Francuzką Elsa Jacquemot (6:1, 6:2) na etapie 1/16 finału rywalką Kazaszki była Zeynep Sonmez. Starcie rozpoczęło się około godz. 3:30, w nocy z czwartku na piątek naszego czasu. W pierwszym secie 6:3 triumfowała Putincewa. Podczas drugiej partii doszło do tie-breaka, w którym to Turczynka wykazała się zimną krwią i wygrała pewnie 7:3.

O zwyciężczyni zadecydował trzeci set. W nim scenariusz był bardzo podobny do tego, który miał miejsce w początkowej odsłonie. Dwa przełamania wystarczyły, nawet po jednym gemie przegranym przy własnym serwisie. 31-latka wykorzystała drugą piłkę meczową i zamknęła spotkanie wynikiem 6:3, 6:7 (3), 6:3. Mecz trwał ponad dwie i pół godziny.

Kiedy tylko kazachska zawodniczka odniosła zwycięstwo, znów zaczęło się "show" w negatywnym tego słowa znaczeniu. Najpierw kolejny raz rzuciła rakietę pod nogi, po czym ostentacyjnie zaczęła przykładać palec do ucha. Cel był jeden - jak najbardziej utrzeć nosa kibicom zgromadzonym na Kia Arena w Melbourne.

Po kilkukrotnym posłaniu całusów w stronę widowni Putincewa podeszła do siatki, aby podziękować Sonmez. Turczynka musiała chwilę poczekać, zanim cyrk urodzonej w Rosji tenisistki się zakończy. Ale ten trwał w najlepsze. 31-latka znów wyszła na środek kortu, pokazywała uniesiony kciuk, a na koniec - znajdując się przy swoim boksie - zaczęła tańczyć.

Tym razem reakcja publiki była jednoznaczna. Julia Putincewa została głośno wygwizdana. Mówi się, że jej reakcja jest spowodowana dopingowaniem rywalki na przestrzeni całego spotkania. Tak czy inaczej nie tłumaczy to karygodnego zachowania, które nie przystoi uczestniczce Wielkiego Szlema. Podobne zdanie ma mnóstwo internautów. Niektórzy wprost nazywają ją "klaunem".

W 1/8 finału Kazaszka zagra z Ivą Jović, która sensacyjne ograła Jasmine Paolini. Dla przypomnienia - Putincewa w 2012 roku zmieniła obywatelstwo rosyjskie na kazachstańskie.

Podczas konferencji prasowej 31-latka powiedziała, że jej zdaniem kibice nie zachowywali się wobec niej prawidłowo. - Facet zaczął kaszleć tylko po to, żeby przeszkodzić mi w uderzeniu. Pomyślałam sobie: ok, teraz na pewno nie przegram... Byłam gotowa walczyć do upadłego - powiedziała.

- Ale dzisiaj było wiele momentów, w których kibice zachowywali się niegrzecznie, krzycząc między moim pierwszym a drugim serwem. Nie krzyczeli nawet bardzo głośno, tylko po to, żeby zmusić mnie do popełnienia błędu. Co mogę zrobić? Niektórzy ludzie mają wiedzę o tenisie, a inni nie - podsumowała.

