Tenisista nie wytrzymał. Udał się do sędzi ze skargą. "Widziałaś to?"

Do dość niespodziewanej sytuacji doszło podczas meczu Maksa Purcella i Mata Valkusza. W czwartym secie przy serwisie reprezentanta Węgier stawiany w roli faworyta Australijczyk niespodziewanie popełnił błąd, który kosztował go punkt. Purcell zaczął później mocno dyskutować z prowadzącą spotkanie panią arbiter. Jak się okazało, w grze przeszkodziła mu... dziewczynka do podawania piłek, która w trakcie gry nagle zaczęła oddalał się od stołka sędziowskiego.