Partner merytoryczny: Eleven Sports

Tak w Rosji potraktowali Świątek. Godziny przed meczem z Rybakiną

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Świątek czy Rybakina? Rybakina czy Świątek? Na to spotkanie w ćwierćfinale Australian Open zęby ostrzą sobie wszyscy fani tenisa. Niedługo przed rozpoczęciem starcia analiza obu zawodniczek pojawiła się w rosyjskich mediach. "Ten ćwierćfinał z pewnością będzie prawdziwym widowiskiem" - czytamy na łamach jednego z serwisów.

Dwie kobiety w sportowych strojach tenisowych na zbliżeniu, każda na osobnym planie, skupione podczas rywalizacji na korcie tenisowym.
Iga Świątek i Jelena RybakinaMINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFPAFP

Po pokonaniu Maddison Inglis (6:0, 6:3) Iga Świątek zameldowała się w ćwierćfinale pierwszego Wielkiego Szlema w sezonie. Los chciał, że na tym etapie nasza reprezentantka zagra z Jeleną Rybakiną. Urodzona w Moskwie zawodniczka do tej pory bezproblemowo przeszła przez wszystkie rundy. Ostatnio pokonała Elise Mertens w nieco ponad godzinę.

Teraz mistrzyni Wimbledonu i triumfatorka ostatniej edycji WTA Finals powalczą o półfinał w Melbourne. Spotkaniem już teraz elektryzują się tenisowi eksperci, również ci z Rosji.

Iga Świątek - Coco Gauff. Skrót meczuPolsat Sport

W Rosji głośno przed meczem Świątek i Rybakiny. Tak podsumowano Polkę

Na portalu championat.com ukazała się obszerna analiza przed pojedynkiem drugiej i piątej rakiety świata. Na ten moment Świątek ma korzystniejszy bilans w bezpośrednich spotkaniach. Na 11 meczów Polka triumfowała sześć razy. "Rybakina jest w świetnej formie. Czy była Rosjanka poradzi sobie z groźną Świątek na AO?" - pytają w tytule Rosjanie.

Po zacytowaniu wypowiedzi różnych znawców i samych zawodniczek wysnuto następujące wnioski: "Jelena ma doskonały forhend, ale jej bekhend bywa niespójny. Iga, dzięki pracy nóg, lepiej dociera do piłki, stara się grać bardziej różnorodnie i precyzyjnie, szuka różnych kombinacji i porusza rakietą z prędkością światła" - czytamy.

Zobacz również:

Coco Gauff podczas meczu ze Switoliną w AO 2026 (w ramce ze Świątek w 2024 r.)
Australian Open

Katastrofa w ćwierćfinale Australian Open, powtórka po latach. Nawet Świątek jej tego nie zrobiła

Tomasz Chabiniak
Tomasz Chabiniak

    Następnie poruszono wątek mentalności i kondycji psychicznej. Zdaniem Rosjan na tej płaszczyźnie ich rodaczka będzie mieć przewagę nad Polką. "Jelena jest osobą bardzo spokojną, potrafiącą panować nad emocjami na korcie. Jednak nerwy Igi od razu dają o sobie znać, gdy coś idzie nie tak: Polka przegrywa wszystko, jej gra się rozpada, a ona dosłownie przegrywa sety" - odnotowano.

    Przypomniano również, że Świątek nigdy nie dotarła do finału Australian Open. W przeciwieństwie do Rybakiny, która w 2023 roku przegrała z Aryną Sabalenką. Na korzyść reprezentantki Kazachstanu ma działać również zabójczy serwis, z którym nasza tenisistka potrafi mieć niemałe problemy. "Ten ćwierćfinał z pewnością będzie prawdziwym widowiskiem" - podsumowano.

    Zobacz również:

    Iga Świątek
    Iga Świątek

    Australijka naprawdę powiedziała to o Świątek. Zaskakujące kulisy, narzeczony w akcji

    Wojciech Kulak
    Wojciech Kulak
    Iga Świątek
    Iga ŚwiątekFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP _AFP
    Jelena Rybakina
    Jelena RybakinaANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFPAFP
    Iga Świątek
    Iga ŚwiątekBaranowski, AKPAAKPA
    Asy serwisowe w meczu UNI Opole - Sokół & Hagric Mogilno. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja