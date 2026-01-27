Po pokonaniu Maddison Inglis (6:0, 6:3) Iga Świątek zameldowała się w ćwierćfinale pierwszego Wielkiego Szlema w sezonie. Los chciał, że na tym etapie nasza reprezentantka zagra z Jeleną Rybakiną. Urodzona w Moskwie zawodniczka do tej pory bezproblemowo przeszła przez wszystkie rundy. Ostatnio pokonała Elise Mertens w nieco ponad godzinę.

Teraz mistrzyni Wimbledonu i triumfatorka ostatniej edycji WTA Finals powalczą o półfinał w Melbourne. Spotkaniem już teraz elektryzują się tenisowi eksperci, również ci z Rosji.

W Rosji głośno przed meczem Świątek i Rybakiny. Tak podsumowano Polkę

Na portalu championat.com ukazała się obszerna analiza przed pojedynkiem drugiej i piątej rakiety świata. Na ten moment Świątek ma korzystniejszy bilans w bezpośrednich spotkaniach. Na 11 meczów Polka triumfowała sześć razy. "Rybakina jest w świetnej formie. Czy była Rosjanka poradzi sobie z groźną Świątek na AO?" - pytają w tytule Rosjanie.

Po zacytowaniu wypowiedzi różnych znawców i samych zawodniczek wysnuto następujące wnioski: "Jelena ma doskonały forhend, ale jej bekhend bywa niespójny. Iga, dzięki pracy nóg, lepiej dociera do piłki, stara się grać bardziej różnorodnie i precyzyjnie, szuka różnych kombinacji i porusza rakietą z prędkością światła" - czytamy.

Następnie poruszono wątek mentalności i kondycji psychicznej. Zdaniem Rosjan na tej płaszczyźnie ich rodaczka będzie mieć przewagę nad Polką. "Jelena jest osobą bardzo spokojną, potrafiącą panować nad emocjami na korcie. Jednak nerwy Igi od razu dają o sobie znać, gdy coś idzie nie tak: Polka przegrywa wszystko, jej gra się rozpada, a ona dosłownie przegrywa sety" - odnotowano.

Przypomniano również, że Świątek nigdy nie dotarła do finału Australian Open. W przeciwieństwie do Rybakiny, która w 2023 roku przegrała z Aryną Sabalenką. Na korzyść reprezentantki Kazachstanu ma działać również zabójczy serwis, z którym nasza tenisistka potrafi mieć niemałe problemy. "Ten ćwierćfinał z pewnością będzie prawdziwym widowiskiem" - podsumowano.

Iga Świątek Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP _ AFP

Jelena Rybakina ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP AFP

Iga Świątek Baranowski, AKPA AKPA

