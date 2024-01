Nie będzie powtórki z zeszłego roku i co najmniej półfinału Australian Open dla Magdy Linette . Już w pierwszej części swojego premierowego spotkania w Melbourne Polka zaczęła wysyłać niepokojące sygnały. Poprosiła o interwencję fizjoterapeuty. Ostatecznie pomoc została udzielona poza kortem, a Linette wróciła do rywalizacji z bandażem na lewym udzie . Krótko później Caroline Wozniacki wygrała pierwszego seta 6:2, a w drugiej partii wyszła na prowadzenie 2:0.

To nigdy nie jest przyjemne widzieć takie obrazki. Magda to moja dobra przyjaciółka

"Śledziłam jej występ w zeszłym roku i to jak niesamowicie wtedy się prezentowała. Oczywiście to nie jest sposób, w jaki chcę kończyć mecze. Mam nadzieję, że to nic poważnego i Magda szybko dojdzie do siebie" - dorzuciła.