Tak dobrze jeszcze nie było. Znakomite wieści, Hurkacz może to zrobić

Hubert Hurkacz po raz pierwszy w karierze awansował do ćwierćfinału wielkoszlemowego Australian Open. Polak w 1/8 finału pokonał grającego z "dziką kartą" Francuza Arthura Cazaux 7:6 (8-6), 7:6 (7-3), 6:4. Wrocławianin, który przystępował do imprezy w Melbourne jako dziewiąty zawodnik rankingu ATP w wirtualnej klasyfikacji awansował na ósme miejsce, co jest jego najwyższą pozycją w karierze. Hurkacz może jeszcze awansować, ale także musi uważać na jednego tenisitę.