Szczęście uśmiechnęło się do rywalki Świątek. Wystąpi w Australian Open

Wiele wskazywało na to, że Emma Raducanu po opuszczeniu większej części sezonu 2023 nie będzie miała zagwarantowanego prawa startu w Australian Open, a o możliwość walki o trofeum będzie musiała powalczyć najpierw w kwalifikacjach. Do 21-letniej Brytyjki uśmiechnęło się jednak szczęście - na krótko przed rozpoczęciem imprezy "magicznie" wskoczyła ona do główne drabinki australijskiej imprezy.