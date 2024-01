To było niezwykle zacięte spotkanie, na miarę każdego finału , a zwłaszcza tak prestiżowego, jak wielkoszlemowy Australian Open.

Presja rosła z każdą wiadomością. Jan Zieliński ujawnia, co działo się przed meczem

Dramaturgia była spora, bo choć Zieliński z Hsieh długo kontrolowali przebieg tej partii (4-0, 6-2, 7-4), to później jednak wszystko roztrwonili, z powodu popełnionych błędów. Dlatego pierwsi meczbola mieli przeciwnicy, gdy wyszli na prowadzenie 9-8 . Ta trudna sytuacja nie wytrąciła z równowagi Polaka i jego rutynowaną partnerkę, dlatego historyczny sukces dla naszego tenisa stał się faktem.

To wszystko jednak, czyli świadomość tego, że można zrobić coś, co wcześniej nie miało precedensu, mocno ciążyło, a wyznał to sam Jan Zieliński na pomeczowej konferencji prasowej. Być może nie wszyscy adresaci wiadomości nawet zdawali sobie sprawę, że swoją aktywnością nie pomagali swojemu ulubieńcowi, a wszystko przedstawił sam triumfator.