Świetne wieści z Australian Open. Polka może świętować. Decyzja jest ostateczna

Dla Katarzyny Kawy był to ogromny sukces. 31-latce nie udało się przebrnąć przez kwalifikacje do turnieju singla, ale w Melbourne będzie dalej rywalizować w deblu.

Z debla wycofała się Magda Linette, która już w 1. rundzie Australian Open odpadła z rywalizacji z Caroline Wozniacki . Polka doznała kontuzji i z tego powodu musiała kreczować. Wyeliminowało ją to również z gry wspólnej. W deblu miała zagrać razem z Bernardy Pery. Mecz zniknął jednak z oficjalnej rozpiski, a zastąpiły je Emina Bektas i Kayla Day, które zagrają z Ludmiłą Kiczenok i Jeleną Ostapenko.

Polsko-ukraińskiej parze odeszły silne rywalki w deblu

Na niedługo przed meczem przyszłych rywalek Kawy i Kostjuk pojawiły się sensacyjne informacje. Coco Gauff i Jessica Pegula zdecydowały się wycofać z debla. Oznacza to, że polsko-ukraińskiej parze odeszły dwie niezwykle silne rywalki . Na miejsce Amerykanek wskoczyły Tamara Korpatsch i Elixane Lechmia. Co ciekawe, niemiecko-francuska para po tie breaku wygrała z duetem Burel - Parry pierwszego seta 7:6(5).

Decyzja amerykańskiego duetu wywołała ogromną konsternację. W duecie nigdy jeszcze nie udało im się sięgnąć po tytuł wielkoszlemowy. Zdaniem ekspertów w tegorocznym Australian Open stały przed wielką szansą zdobycia upragnionego tytułu. Utalentowane tenisistki w duecie prawdopodobnie przystąpią jeszcze do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, a także do US Open. Jeśli sukcesów wciąż nie będzie, prawdopodobnie zrezygnują ze wspólnej gry.