Świątek zeszła z kortu i rozpętała burzę. Rywalka odpowiada. Wrze w Melbourne

Iga Świątek nie zacznie 2026 roku od wielkoszlemowego zwycięstwa. Polka poległa w ćwierćfinale Australian Open, nie wygrywając z Jeleną Rybakiną choćby seta. W drugiej odsłonie miała miejsce deklasacja. Skończyło się 1:6.

Po meczu na konferencji prasowej Iga Świątek została zapytana o zakulisowy film, który odbił się bardzo szerokim echem. Widać na nim, jak Coco Gauff, po porażce z Eliną Switoliną, roztrzaskuje swoją rakietę o ziemię.

Amerykanka najpierw opuściła kort, a dopiero później wyładowała swoje emocje na rakiecie. Potrafiła zahamować swoją furię, nie chcąc, aby kamery ją widziały. Mimo to i tak cały świat zobaczyć, jak Gauff niszczy sprzęt.

Fakt, że wideo przedostało się do przestrzeni publicznej, bardzo nie spodobał się Idze Świątek.

- Pytanie brzmi, czy my jesteśmy tenisistkami, czy zwierzętami w zoo? One są obserwowane nawet przy wypróżnianiu. Byłoby miło mieć nieco prywatności. Nie zawsze chce się być tak uważnie obserwowanym - skomentowała Iga Świątek.

Anisimova wtóruje Świątek. Chodzi o poczucie prywatności na Australian Open

Dokładnie to samo pytanie po swoim meczu z Jessicą Pegulą otrzymała Amanda Anisimova. Amerykanka, która przegrała z Igą Świątek w pamiętnym finale Wimbledonu 0:6, 0:6, podziela zdanie Polki.

Wypowiedziała się jednak nieco mniej dosadnie.

- Myślę, że fakt, iż ten filmik z Coco został opublikowany, jest trudny, bo nie dano jej prawa głosu. Myślę, że w trakcie tego turnieju wiedziałam, że nie mam wiele prywatności, więc po prostu poszłam do szatni. Wiedziałam, że mogę tam po prostu być, więc... - skomentowała Amanda Anisimova.

Australian Open 2026 powoli dobiega końca. W półfinałach turnieju Aryna Sabalenka zmierzy się z Eliną Switoliną. Jelena Rybakina natomiast zagra z Jessicą Pegulą.

Svitolina z awansem do półfinału Australian Open. WIDEO Associated Press © 2026 Associated Press

Iga Świątek Baranowski, AKPA AKPA

Amanda Anisimova Minas Panagiotakis AFP

Coco Gauff Minas Panagiotakis/Getty Images via AFP AFP