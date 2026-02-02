Świątek rozpętała burzę w Melbourne. Końca nie widać. Jest kolejna reakcja

Zarówno Iga Świątek, jak i Coco Gauff zakończyły zmagania w Melbourne na etapie ćwierćfinału. Amerykanka nieco niespodziewanie poległa przeciwko Elinie Switolinie (1:6, 2:6 w niecałą godzinę). Zaraz po zakończeniu pojedynku z Ukrainką 21-latka wpadła w furię.

Po zejściu z kortu skryła się w jednym z korytarzy, gdzie wściekła roztrzaskała rakietę, uwalniając negatywne emocje. Chciała zrobić to po kryjomu. Problem w tym, że całe zdarzenie zarejestrowały kamery, które na całym obiekcie turnieju umieszczone są w wielu miejscach.

Po przegranej z Rybakiną (5:7, 1:6) o całą sprawę zapytana została Świątek. Polka nie gryzła się w język.

- Pytanie brzmi, czy my jesteśmy tenisistkami, czy zwierzętami w zoo? One są obserwowane nawet przy wypróżnianiu. Byłoby miło mieć nieco prywatności. Nie zawsze chce się być tak uważnie obserwowanym. Byłoby miło móc zrobić takie rzeczy w przestrzeni, gdzie nie patrzy cały świat (...) My tenisistki powinniśmy być oglądane na korcie i w trakcie konferencji. To nasza praca - grzmiała sfrustrowana wiceliderka rankingu.

Podobną opinię wyraziło wielu zawodników z touru WTA i ATP. Reagowała chociażby sama damska organizacja. "Niedawne niepokoje zawodniczek WTA dotyczące kamer w strefach poza kortem, zgłaszane podczas Australian Open, są całkowicie uzasadnione. To bardzo ludzka i sprawiedliwa prośba - zawodniczki potrzebują przestrzeni, w której mogą odpocząć i nie czuć się stale obserwowane" - pisano.

Ostatnio do opisywanych wydarzeń odniósł się Taylor Fritz. Amerykanin odpadł z pierwszego wielkoszlemowego turnieju w sezonie na etapie 1/8 finału po porażce z Lorenzo Musettim. 28-latek stanął w obronie swojej rodaczki, jednak równocześnie nie dziwił się, że organizatorzy chcą urozmaicić kibicom śledzenie zawodów. - Wszędzie, gdzie jesteśmy o tym poinformowani, są kamery. Owszem, to trochę narusza prywatność, ale rozumiem, dlaczego chcą nas zobaczyć - można wtedy zarejestrować mnóstwo fajnych momentów - tłumaczył w rozmowie z fanami na platformie Twitch.

- Kamery na siłowni nie zwracają uwagi na to, że jesteśmy filmowani. Wiem, że cały czas tam są, że cały czas nagrywają. Ale jeśli skierują ją na mnie, nie będę o tym myślał. Mimo to wiem, że nie powinienem robić niczego, czego nie chciałbym, żeby ludzie widzieli. Wszędzie są kamery i myślę, że to dobrze, bo ludzie chcą zobaczyć to, co dzieje się za kulisami - dodawał.

Następnie Fritz powiedział, że doskonale zna miejsce, w którym Gauff rozbiła rakietę, ale sam nie wiedział, że obejmuje je oko kamery. - Oczywiście, poszła tam specjalnie, bo myślała, że nie ma tam kamery. Dlatego myślę, że w takich sytuacjach raczej nie powinni tego pokazywać - podsumował.

