Rywalizacja w Melbourne Park powoli dobiega końca, w Australian Open zapadają już kluczowe rozstrzygnięcia. W nocy polskiego czasu wyłoniono dwie ostatnie półfinalistki w singlu, fazę ćwierćfinałów rozegrano też w grze podwójnej. I tu doszło do sporych niespodzianek, które mogą mieć potężne znaczenie dla układu rankingu WTA. Ze zmianę liderki włącznie.

W singlu do Aryny Sabalenki i Eliny Switoliny dołączyły dzisiaj Jelena Rybakina i Jessica Pegula. Zwycięstwo Kazaszki z Igą Świątek, przy świetnej dyspozycji serwisowej tej pierwszej, trudno nazwać niespodzianką, ale triumf starszej z Amerykanek w ich bezpośredniej potyczce - już można.

Większe zaskoczenie było jednak w zmaganiach deblistek - z rywalizacją pożegnała się bowiem najwyżej rozstawiona para: Katerina SIniakova/Taylor Townsend. I już było wiadomo, że na etapie 1/2 finału nie dojdzie do rewanżu za zeszłoroczny mecz o tytuł.

Australian Open. Jelena Ostapenko i Hsieh Su-wei walczyły o półfinał. Dwusetowa batalia zeszłorocznych finalistek

Polskim kibicom Jelena Ostapenko kojarzy się przede wszystkim z faktem, że w sześciu spotkaniach z Igą Świątek wygrała... sześć razy. Bez względu na nawierzchnię i warunki, a grały na każdej, także pod dachem, zawsze była lepsza. Mówimy o zawodniczce, która triumfowała kiedyś we French Open, ma olbrzymi potencjał i chyba największe w kobiecym tourze wahnięcia formy. I jeśli zawali wiosną, a broni ponad tysiąca punktów w Dosze i Stuttgarcie, może spaść na miejsce pod koniec pierwszej setki rankingu WTA.

Jelena Ostapenko Ulises Ruiz AFP

Jest też i druga strona medalu - te indywidualne wyniki Łotyszki nie mają odzwierciedlenia w jej dyspozycji w grze podwójnej. Tam jest bowiem wciąż w ścisłej czołówce na świecie, regularnie cieszy się z tytułów, niedawno - wspólnie z Hsieh Su-wei - triumfowały w WTA 500 w Brisbane. I jako niepokonane w tym sezonie przystąpiły do Australian Open.

W deblu Ostapenko wygrała jeden wielkoszlemowy tytuł, półtora roku temu w Nowym Jorku. W Melbourne dwa lata temu przegrała w finale m.in. z Hsieh, rok temu połączyła już siły z doświadczoną tenisistką z Tajwanu. Doszły do finału, przegrały go z Katerinią Siniakovą i Taylor Townsend.

Teraz do powtórki tego spotkania mogło dojść już w półinale, ale warunkiem były zwycięstwa par rozstawionych z numerami 1 i 3.

Najpierw na ANZ Arena pojawiły się Czeszka i Amerykanka - dość niespodziewanie uległy parze Anna Danilina/Aleksandra Krunić (Kazachstan/Serbia) 2:6, 6:3, 0:6.

Pół godziny po rozpoczęciu tamtego starcia zaczął się mecz Ostepnko/Hsieh kontra Gabriela Dabrowski/Luis Stefani. Mająca polskie pochodzenie Kanadyjka połączyła siły z Brazylijką, choć jeszcze w WTA Finals występowały z innymi partnerkami. Kiedyś występowały jednak wspólnie, łatwiej więc teraz o zrozumienie.

Su-Wei Hsieh AFP

Pierwszego seta to duet rozstawiony z "5" wygrał 6:1, choć początek na taki obrót spraw nie wskazywały. Łotyszka wyserwowała gema na 1:0, później - przy przewadze - miała return po drugim serwisie Stefani. Już na 2:0. Zaatakowała potężnie, ale niecelnie. I zrobiło się 1:1. Za moment przełamana została Hsieh, później Ostapenko, wreszcie jeszcze raz Hsieh. Stąd owo dość szybkie 1:6.

Mało tego, Dabrowski i Stefani wygrały też trzy pierwsze gemy w drugiej partii, ale nie utrzymały tej przewagi. Doszło do tie-breaka, w nim para Ostapenko/Hsieh odrobiła straty i z 2-5 doszła na remis. Łotyszce zostało jeszcze jedno podanie, kluczowe w tej sytuacji. Posłała piłkę do środka, Stefani odpowiedziała returnem pod końcową linię, a Jelena, zmuszona do grania wzdłuż linii, nie zmieściła się korcie. Było więc 5-6, a za moment - 5-7.

A to oznaczało, że krótko po sobie pary rozstawione z numerami 1 i 3 pożegnały się z rywalizacją w Melbourne Park. Ostapenko i Hsieh przegrały swój pierwszy mecz w deblu w sezonie.

Jelena Ostapenko THOMAS KIENZLE AFP

Gabriela Dabrowski Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

