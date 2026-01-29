Przed rozpoczęciem Australian Open jako główną faworytkę do tytułu bukmacherzy i eksperci wskazywali Arynę Sabalenkę. A jako największe zagrożenie dla niej - Jelenę Rybakinę. Gdy okazało się, że obie są w dwóch różnych połówkach drabinki, potencjalny finał Białorusinki z Kazaszką stał się jak najbardziej realny. Owszem, my w Polsce wierzyliśmy, że drogę Rybakiny będzie w stanie zamknąć Iga Świątek, ale środowe wydarzenia w Melbourne pokazały realia.

A te realia są takie, że Sabalenka i Rybakina to dziś dwie najlepsze tenisistki świata, co pokazał już finał poprzedniego sezonu w Rijadzie. Aryna do decydującej fazy w Melbourne dostała się bez straty choćby jednego seta, dziś bez większych problemów pokonała Elinę Switolinę.

Rybakina do czwartku miała taki sam bilans, dziś zaś na głównym stadionie w Melbourne Park rywalizowała z Jessicą Pegulą. Jak niespełna trzy miesiące temu w Rijadzie. Tam Amerykanka wygrała pierwszą partię, w dwóch kolejnych była już gorsza. Teraz Jessie nie była w stanie ugrać nawet tyle.

Australian Open. Aryna Sabalenka czekała na rywalkę w finale. Pojedynek Jeleny Rybakiny z Jessicą Pegulą na Rod Laver Arena

Co ciekawe, w półfinałach WTA Finals były aż trzy z czterech uczestniczek, które teraz dotarły do najlepszej czwórki w Melbourne. Nie było szans na komplet, z uwagi na miejsca Peguli i Amandy Anisimovej w tej samej ćwiartce drabinki. To też trochę mówi, jak obecnie wygląda hierarchia na kortach twardych, choć te w Melbourne są wolniejsze od tych w Rijadzie.

Jelena Rybakina, półfinał Australian Open 2026 JOEL CARRETT PAP/EPA

Dla Peguli już sam awans do tego etapu był czymś wielkim, dokonała tego pierwszy raz w karierze w innym miejscu niż Nowy Jork. A miała za sobą dwie potyczki ze "strzelbami", bo tak trzeba nazwać Madison Keys i Anisimovą. To mogła być jakaś szansa w starciu z zawodniczką, która w tym turnieju ma najwięcej asów, a jej serwis - z góry na dół - jest uważany za najlepszy w kobiecym tourze. I coraz bardziej regularny.

Amerykanka potrafi świetnie returnować, gra sprytnie, umie zmieniać rytm w akcji, co wybija zawodniczki pokroju Rybakiny z rytmu. Tyle że tu już w pierwszym gemie przekonała się, że gra przeciwko Keys to jedno, a przeciwko będącej w świetnej dyspozycji Kazaszce - drugie. Jelena zamknęła gema gładko, czterema piłkami.

W całym pierwszym secie Rybakina oddała rywalce we własnych gemach zaledwie sześć punktów. Miała kiepską skuteczność pierwszego podania, nawet połowa zagrań nie trafiała w karo. Efektywność była jednak podobna w przypadku obu podań, po ok. 75 procent. Pegula nie znalazła sposobu w tej partii, a dodatkowo szybko pojawił się inny problem. Sama bowiem została przełamana już w drugim gemie, za moment zrobiło się 0:3.

A to oznaczało wyrok. Rybakina spokojnie wygrała tę pierwszą partię - w 37 minut. 6:3, na dodatek bez większego stresu. Amerykanka nie zmusiła jej do większego wysiłku.

Jessica Pegula w spotkaniu z Jeleną Rybakiną JOEL CARRETT PAP/EPA

W drugim secie sytuacji Peguli była o tyle lepsza, że to ona zaczynała od serwisu. Oczywiście pod warunkiem, że Amerykanka nie dałaby się przełamać. Bo to Kazaszka musiałaby gonić wynik, a wtedy jednak dochodzi delikatna presja. Rybakina zaś wielokrotnie w takich sytuacjach się gubiła, traciła koncentrację. I to jeszcze w połowie poprzedniego sezonu, wystarczy wspomnieć choćby turniej w Montrealu.

I tak było tylko w pierwszym gemie Jessie, w drugim - już doszło do przełamania. Rybakina prowadziła więc 2:1, miała otwartą drogę do tego, by samymi serwisami zapewnić sobie miejsce w finale. Amerykanka zaczęła trochę bardziej ryzykować, nie miała wyjścia. Spotkało się to też z problemami Kazaszki z pierwszym podaniem, a drugie wprowadzała do gry stosunkowo wolno. Pegula wywalczyła break pointa - i od razu zamieniła go na wyrównanie stanu drugiego seta. To mógł być sposób na Jelenę - długie piłki, pod końcową linię - i wyczekiwanie na błąd rywalki, która wciąż starała się przyspieszać uderzenia.

Tyle że problem pojawił się w piątym gemie, Jessica znów została przełamana. Starała się, podejmowała walkę w wymianach, ale nie była w stanie oprzeć się sile rywalki. I tym razem Kazaszka zachowała koncentrację. A później miała trzy piłkę meczowe już w dziewiątym gemie, w gemie rywalki. Gdy doszło do zaskakującego zwrotu.

Rybakina prowadziła 6:3, 5:4 - serwowała po awans. W jej zachowaniu było już widać stres, który pogłębił się przy stanie 0-30. Owszem, wyrównała, wrzuciła Amerykance asa, ale jednak to Pegula zacisnęła pięść. Uciekła katu spod topora, przynajmniej na moment. Wyrównała na 5:5.

A za moment sytuacja się powtórzyła, przełamanie dla Rybakiny, gem serwisowy po finał i... znów stres Kazaszki. Pegula wykorzystała drugiego break pointa, doprowadziła do tie-breaka. Teraz to ona miała swój znakomity moment.

Jessica prowadziła w tej rozgrywce 2-1, miała małe przełamanie. I popełniła dwa błędy, które przez długi czas jej się nie zdarzały. Za chwilą nastąpił kolejny zwrot: z 2-4 na 5-4 dla Peguli. I to Amerykanka wywalczyła setbola jako pierwsza. Mało tego, przy 6-5 sama serwowała. Rybakina obroniła się, najpierw huknęła forhendem w końcową linię, Pegula jakoś zdołała odbić. Ale poprawki już nie. Druga piłka setowa nastąpiła już przy podaniu Kazaszki, za moment Rybakina wywalczyła czwartą szansę na skończenie meczu, tym razem asem.

I dopięła swego, wygrała 6:3, 7:6 (7).

W finale dojdzie więc do kolejnego pojedynku Sabalenki z Rybakiną. W całej karierze Białorusinka prowadzi w nich 8:6, ale w 2025 roku było 2:2. Teraz zagrają po raz piętnasty - w sobotę po godz. 9.30.

Jessica Pegula, Melbourne 2026 William West AFP

Jelena Rybakina EMMANUEL DUNAND AFP

