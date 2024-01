"Stop promocji rosyjskiego pokoju". Skandal podczas Australian Open. Ukrainka wściekła

24 lutego 2022 roku Rosja zaburzyła obowiązujący od lat pokój w Europie. Rosjanie zaatakowali bowiem Ukrainę i wybuchła krwawa wojna, w której codziennie giną ludzie. Konflikt zbrojny trwa już prawie dwa lata i nic nie wskazuje na to, żeby miał się zakończyć. Różne federacje sportowe kilka tygodni po wybuchu wojny zmuszone były podjąć decyzję w stosunku do Rosjan i Białorusinów, którzy chcą dalej rywalizować na arenie międzynarodowej.

"Stop promocji rosyjskiego pokoju". Olbrzymi skandal podczas Australian Open. Ukrainka wściekła

Jak już zostało wspomniane, reprezentanci i reprezentantki Rosji oraz Białorusi występują pod neutralną flagą. Inaczej do tematu podeszło jednak amerykańskie US Open. Po zakończeniu spotkania Kostiuk z Timofeevą pojawił się wpis na portalu X informujący o wyniku 6:2, 6:1 dla Ukrainki. Co jednak bardzo istotne przy nazwisku tenisistki urodzonej w Moskwie widnieje... rosyjska flaga, a więc coś, co nie miało prawa się wydarzyć. Na ten wpis zareagowała Kostiuk w bardzo mocnych słowach.