Sprawiła problemy Świątek na Wimbledonie. Teraz wyeliminowała inną Polkę z rywalizacji

Katarzyna Kawa rozpoczęła swój występ w tegorocznych eliminacjach do Australian Open od zwycięstwa po wymagającym spotkaniu z Liną Gjorczeską. Polka wygrała 7:5, 4:6, 6:3, a mecz trwał blisko 2,5 godziny. Dla naszej reprezentantki było to pierwsze zwycięstwo w karierze w eliminacjach do wielkoszlemowej rywalizacji w Melbourne.