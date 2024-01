Hubert Hurkacz dotarł do ćwierćfinału Australian Open, w którym po dramatycznym boju przegrał z Daniiłem Medwiediewem. I chociaż tym samym Polak stracił szansę na znaczący sukces, to z pewnością rywalizacja w Melbourne przyniesie mu wiele korzyści. Świadomy tego jest sam zawodnik, który w mediach społecznościowych zwrócił się do swoich kibiców.