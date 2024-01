Sinner rozbił marzenia Djokovicia, a tu jeszcze coś takiego. To naprawdę koniec

Jeśli przed rozpoczęciem Australian Open 2024 można było być czegoś pewnym, to na pewno tego, że głównym pretendentem do zwycięstwa w grze pojedynczej mężczyzn będzie lider światowego rankingu ATP - Serb Novak Djoković .

Associated Press / © 2023 Associated Press

Novak Djoković - Jannik Sinner (1:6, 2:6, 7:6, 4:6) Skrót meczu. Novak Djoković odpada z turnieju. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Australian Open. Novak Djoković kończy kapitalne serie

Warto tu dodać jeszcze jedną rzecz - porażka z Sinnerem doprowadziła do pierwszej w karierze "Djokera" sytuacji, kiedy to... przegrał on w półfinale Australian Open. Wcześniej jeśli reprezentant Serbii dochodził do tego etapu rozgrywek, to każdorazowo triumfował nad rywalami, mając bilans 10-0. Zresztą podobnie jak w finałach: