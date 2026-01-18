Sensacyjna porażka, a teraz taki komunikat. Dramat rywalki Świątek
Fatalnie dla Marty Kostiuk ułożył się tegoroczny Australian Open. Finalistka niedawnego turnieju WTA 500 w Brisbane w starciu z Francuzką Elsą Jacquemot była uznawana za zdecydowaną faworytkę. Po bardzo wyrównanym boju trwającym 211 minut Ukrainka musiała uznać wyższość swojej przeciwniczki. Niedługo po porażce podopieczna Polki Sandry Zaniewskiej wydała specjalny komunikat. Ten tylko potwierdza, że wpadka w Wielkim Szlemie to dopiero początek problemów Kostiuk.
Przez lata Australian Open był szczęśliwy dla Marty Kostiuk. Ukrainka właśnie tutaj w 2017 roku sięgnęła po tytuł w rywalizacji juniorek. Miała wówczas zaledwie 14 lat. Gdy ta już przeszła do rozgrywek seniorskich, to w Australii również szło jej bardzo dobrze. W 2024 roku osiągnęła swój życiowy sukces, docierając do ćwierćfinału turnieju singlistek - wówczas po bardzo wyrównanym boju uległa Coco Gauff.
Podopieczna polskiej trenerki Sandry Zaniewskiej tuż przed pierwszym w tym roku turniejem wielkoszlemowym pokazywała znakomitą dyspozycję. Przez silnie obsadzony turniej WTA 500 w Brisbane Ukraina przeszła jak burza. Zatrzymała się dopiero w finale, w którym przegrała z liderką światowego rankingu Aryną Sabalenką.
Można było oczekiwać tym samym, że w Melbourne 23-letnia Kostiuk będzie jedną z kandydatek do sprawienia niespodzianki. Na dobry początek jej przeciwniczką miała być sklasyfikowana na 58. pozycji w rankingu WTA Elsa Jacquemot.
Zaskakująca porażka, a później taki komunikat. Duży problem 20. tenisistki świata
Potyczka z Francuzką była dla rozstawionej z "20" zawodniczką z Ukrainy ogromnym wyzwaniem. Każda z partii była tak bardzo wyrównana, że do jej rozstrzygnięcia potrzebne były tie-breaki. Ostatecznie po 211 minutach walki lepsza okazała się Jacquemot, pokonując Kostiuk wynikiem 6:7 (4), 7:6 (4), 7:6 (7).
Ukrainka miała w tym meczu swoje momenty. W drugim secie ostatecznie przegranym prowadziła już 5:3 i serwowała, by awansować do drugiej rundy. Niedługo później przy stanie 6:6 w drugim secie dysponowała nawet piłką meczową, której również nie wykorzystała. Niedługo po porażce Kostiuk zdradziła, z jakimi problemami musiała zmagać się w trakcie niedzielnego spotkania podczas Australian Open.
Niestety, podczas dzisiejszego meczu doznałam kontuzji kostki, a po dalszych badaniach potwierdzono zerwanie więzadła.
- Teraz nadszedł czas, aby skupić się na powrocie do zdrowia i nie mogę się doczekać, aby jak najszybciej wrócić na kort - dodała ukraińska tenisistka.
Uraz oznacza, że Kostiuk kończy swój udział w Australian Open. Ukrainka w grze podwójnej miała zagrać w duecie z Eleną Gabrielą Ruse. Kostiuk razem z Rumunką w 2023 roku dotarły do półfinału Australian Open. Wówczas lepsze okazały się rozstawione z "jedynką" Czeszki Barbora Krejcikova oraz Katerina Siniakova.
Najbliższej nocy, a także o poranku polscy kibice będą mogli obejrzeć w akcji aż cztery polskie zawodniczki. Na dobry początek Magda Linette zawalczy z Emmą Navarro, a Magdalena Fręch będzie chciała wyeliminować Veronikę Erjavec. Później na kort wyjdzie Linda Klimovicova, której rywalką będzie Francesca Jones. Nie wcześniej niż o 9:00 polskiego czasu Iga Świątek zainauguruje tegoroczny Australian Open bojem z Chinką Yue Yuan. Relacje ze wszystkich spotkań będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.