Przez lata Australian Open był szczęśliwy dla Marty Kostiuk. Ukrainka właśnie tutaj w 2017 roku sięgnęła po tytuł w rywalizacji juniorek. Miała wówczas zaledwie 14 lat. Gdy ta już przeszła do rozgrywek seniorskich, to w Australii również szło jej bardzo dobrze. W 2024 roku osiągnęła swój życiowy sukces, docierając do ćwierćfinału turnieju singlistek - wówczas po bardzo wyrównanym boju uległa Coco Gauff.

Podopieczna polskiej trenerki Sandry Zaniewskiej tuż przed pierwszym w tym roku turniejem wielkoszlemowym pokazywała znakomitą dyspozycję. Przez silnie obsadzony turniej WTA 500 w Brisbane Ukraina przeszła jak burza. Zatrzymała się dopiero w finale, w którym przegrała z liderką światowego rankingu Aryną Sabalenką.

Można było oczekiwać tym samym, że w Melbourne 23-letnia Kostiuk będzie jedną z kandydatek do sprawienia niespodzianki. Na dobry początek jej przeciwniczką miała być sklasyfikowana na 58. pozycji w rankingu WTA Elsa Jacquemot.

Zaskakująca porażka, a później taki komunikat. Duży problem 20. tenisistki świata

Potyczka z Francuzką była dla rozstawionej z "20" zawodniczką z Ukrainy ogromnym wyzwaniem. Każda z partii była tak bardzo wyrównana, że do jej rozstrzygnięcia potrzebne były tie-breaki. Ostatecznie po 211 minutach walki lepsza okazała się Jacquemot, pokonując Kostiuk wynikiem 6:7 (4), 7:6 (4), 7:6 (7).

Ukrainka miała w tym meczu swoje momenty. W drugim secie ostatecznie przegranym prowadziła już 5:3 i serwowała, by awansować do drugiej rundy. Niedługo później przy stanie 6:6 w drugim secie dysponowała nawet piłką meczową, której również nie wykorzystała. Niedługo po porażce Kostiuk zdradziła, z jakimi problemami musiała zmagać się w trakcie niedzielnego spotkania podczas Australian Open.

Niestety, podczas dzisiejszego meczu doznałam kontuzji kostki, a po dalszych badaniach potwierdzono zerwanie więzadła.

- Teraz nadszedł czas, aby skupić się na powrocie do zdrowia i nie mogę się doczekać, aby jak najszybciej wrócić na kort - dodała ukraińska tenisistka.

Rozwiń

Uraz oznacza, że Kostiuk kończy swój udział w Australian Open. Ukrainka w grze podwójnej miała zagrać w duecie z Eleną Gabrielą Ruse. Kostiuk razem z Rumunką w 2023 roku dotarły do półfinału Australian Open. Wówczas lepsze okazały się rozstawione z "jedynką" Czeszki Barbora Krejcikova oraz Katerina Siniakova.

Marta Kostiuk: Przepraszam, że pokonałam tenisistkę z Polski. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Marta Kostiuk Noushad Thekkayil / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Marta Kostiuk MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Marta Kostiuk rywalizowała z Alexandrą Ealą o awans do drugiej rundy WTA 1000 w Rzymie OSCAR DEL POZO / AFP AFP