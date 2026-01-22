Sceny po meczu Świątek, nagle pokazali trybuny. A Wiktorowski świętuje

Podczas tegorocznego Australian Open nie brakuje zaskakujących scen. Choćby dzisiaj przy okazji meczu Igi Świątek z Marie Bouzkovą doszło do nietypowej sytuacji pod siatką, kiedy to Polka prawie została przypadkowo uderzona przez Czeszkę. Obywatelka naszych południowych sąsiadów przegrała wspomnianą akcję, ale nie potrafiła się z tym pogodzić i ruszyła do sędziego. Wczoraj natomiast nad kortami pojawił się deszcz, który spowodował przerwanie meczu Magdaleny Fręch.

Jeszcze wcześniej kibicom zaimponowała Naomi Osaka. Nie tyle skuteczną grą, co szalonym pomysłem tuż przed meczem pierwszej rundy. Podopieczna Tomasza Wiktorowskiego ubrała się w cyjanowo-białą tunikę, białe spodnie oraz założyła kapelusz z trenem z tiulu. Całość uzupełnił specjalny parasol. Internetowi komentatorzy byli zachwyceni. I zastanawiali się jednocześnie czy dojdzie do szybkiej powtórki podczas kolejnej potyczki.

Naomi Osaka znów to zrobiła w Melbourne. Kibice szaleją na punkcie Japonki

Odpowiedź otrzymaliśmy w czwartkowy poranek polskiego czasu. Gwiazda damskiego tenisa ponownie postanowiła zachwycić tuż przed rozpoczęciem widowiska. Tym razem przygotowani byli już kibice. Na trybunach nie brakowało naśladowczyń Azjatki, które szybko wychwycił realizator transmisji. "Niektórzy fani na widowni mają na sobie welony, które pasują do jej odważnego wyglądu z poprzedniego wieczoru. Naomi, co zaczęłaś?" - napisał popularny profil na portalu X "The Tennis Letter". "Naomi Osaka zapoczątkowała trend modowy w Melbourne" - to z kolei słowa "TNT Sports".

Rozwiń

Na punkcie podopiecznej Tomasza Wiktorowskiego zapanowało więc prawdziwe szaleństwo. Szaleństwo, które będzie trwało, bo 28-latka nie kończy swojej przygody w Melbourne. Dzisiaj w trzech setach rozprawiła się z Soraną Cirsteą. Co prawda Japonka potrzebowała choćby przerwy medycznej, ale ostatecznie cieszyła się z kolejnego zwycięstwa na Antypodach. Relacja ze spotkania dostępna TUTAJ.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Naomi Osaka Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Naomi Osaka Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Naomi Osaka Ibrahim Ezzat/NurPhoto via AFP AFP