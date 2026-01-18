Kibice tenisa nareszcie doczekali się rozpoczęcia pierwszego Wielkiego Szlema w tym roku. Już w pierwszej rundzie Australian Open zdarzyły się niespodzianki. Za taką spokojnie można uznać chociażby porażkę Marty Kostiuk z Elsą Jacquemot. Ukrainka na początku tej kampanii prezentowała się świetnie, jednak znów zawiodła w najważniejszych zawodach.

Choć skala nie jest taka sama, to z pewnością wielu fanów i ekspertów zdziwił także rezultat meczu Julia Putincewa - Beatriz Haddad Maia. W końcu obie tenisistki dzieli kilkadziesiąt miejsc w rankingu WTA. Kazaszka obecnie zajmuje 105., a Brazylijka 59. pozycję.

Putincewa rozwścieczyła kibiców. Wystarczyło kilka sekund, sceny na AO

W pierwszym secie to Haddad Maia triumfowała po dwukrotnym przełamaniu przeciwniczki. W kolejnej partii Putincewa grała o pozostanie w turnieju. Przy stanie 6:5 z jej perspektywy zachowała się najlepiej jak mogła. Wygrała gema przy podaniu 29-latki, dzięki czemu o ostatecznym wyniku zadecydowała trzecia odsłona.

W niej była 10. światowego rankingu ewidentnie opadła z sił. Finalnie to Julia Putincewa zameldowała się w drugiej rundzie Australian Open po zwycięstwie 3:6, 7:5, 6:3.

Kiedy pojedynek dobiegł końca, reprezentantka Kazachstanu zaczęła ostentacyjne, mocno nieeleganckie świętowanie. Najpierw rzuciła rakietę pod nogi, w czym - jeszcze - nie było nic złego. Ale kiedy była bliżej siatki, z premedytacją zaczęła piszczeć i wymachiwać rękami. Po chwili obie tenisistki oschle zbiły piątkę, a Putincewa kontynuowała show w okolicach swojego boksu.

"Kontrowersyjne gesty Putincewej, która po pokonaniu Haddad Maia zaczyna tańczyć i śpiewać "Vamos a la playa" - odnotował hiszpański "Eurosport.

"Z Putincewą nigdy nie ma nudnych chwil, gdy czuje, że tłumy są przeciwko niej" - pisze jeden z internautów, według którego reakcja Kazaszki była spowodowana zagorzałym dopingiem Haddad Mai w trakcie meczu.

"Co to była za świętowanie Putincewy? Haddad Maia wcale jej nie polubiła..." - czytamy w kolejnym z wpisów na platformie X.

Przypomnijmy, Julia Putincewa zmieniła obywatelstwo z rosyjskiego na kazachstańskie latem 2012 roku. Urodzona w Moskwie tenisistka nie otrzymywała wystarczającego wsparcia finansowego i technicznego ze strony Rosyjskiej Federacji Tenisowej.

W drugiej rundzie Australian Open 31-latka zagra ze wspomnianą Elsą Jacquemot, czyli pogromczynią Marty Kostiuk.

