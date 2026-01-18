Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sceny na Australian Open, granica przekroczona. Rozwścieczyła widownię

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Ruszyła główna drabinka wielkoszlemowego Australian Open. Już w pierwszej rundzie doszło do ciekawego starcia pomiędzy Julią Putincewą a Beatriz Haddad Maią. Ostatecznie w pojedynku triumfowała Kazaszka, która na początku poprzedniej dekady porzuciła Rosję. Tuż po ostatnim gemie 31-latka zachowała się mocno kontrowersyjnie, co nie umknęło uwadze internautów.

Zbliżenie na tenisistkę w białej czapce z daszkiem i koszulce na ciemnym tle, z wstawionym mniejszym zdjęciem tej samej osoby podczas przygotowań do gry.
Julia PutincewaWILLIAM WEST / AFP / zrzut ekranu EurosportAFP

Kibice tenisa nareszcie doczekali się rozpoczęcia pierwszego Wielkiego Szlema w tym roku. Już w pierwszej rundzie Australian Open zdarzyły się niespodzianki. Za taką spokojnie można uznać chociażby porażkę Marty Kostiuk z Elsą Jacquemot. Ukrainka na początku tej kampanii prezentowała się świetnie, jednak znów zawiodła w najważniejszych zawodach.

Choć skala nie jest taka sama, to z pewnością wielu fanów i ekspertów zdziwił także rezultat meczu Julia Putincewa - Beatriz Haddad Maia. W końcu obie tenisistki dzieli kilkadziesiąt miejsc w rankingu WTA. Kazaszka obecnie zajmuje 105., a Brazylijka 59. pozycję.

Iga Świątek – Belinda Bencic. Skrót meczuPolsat Sport

Putincewa rozwścieczyła kibiców. Wystarczyło kilka sekund, sceny na AO

W pierwszym secie to Haddad Maia triumfowała po dwukrotnym przełamaniu przeciwniczki. W kolejnej partii Putincewa grała o pozostanie w turnieju. Przy stanie 6:5 z jej perspektywy zachowała się najlepiej jak mogła. Wygrała gema przy podaniu 29-latki, dzięki czemu o ostatecznym wyniku zadecydowała trzecia odsłona.

W niej była 10. światowego rankingu ewidentnie opadła z sił. Finalnie to Julia Putincewa zameldowała się w drugiej rundzie Australian Open po zwycięstwie 3:6, 7:5, 6:3.

Zobacz również:

Coco Gauff i Venus Williams
Australian Open

Gauff czekała w Melbourne na ruch Williams. Było 4:0 w trzecim secie dla 45-latki

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    Kiedy pojedynek dobiegł końca, reprezentantka Kazachstanu zaczęła ostentacyjne, mocno nieeleganckie świętowanie. Najpierw rzuciła rakietę pod nogi, w czym - jeszcze - nie było nic złego. Ale kiedy była bliżej siatki, z premedytacją zaczęła piszczeć i wymachiwać rękami. Po chwili obie tenisistki oschle zbiły piątkę, a Putincewa kontynuowała show w okolicach swojego boksu.

    "Kontrowersyjne gesty Putincewej, która po pokonaniu Haddad Maia zaczyna tańczyć i śpiewać "Vamos a la playa" - odnotował hiszpański "Eurosport.

    "Z Putincewą nigdy nie ma nudnych chwil, gdy czuje, że tłumy są przeciwko niej" - pisze jeden z internautów, według którego reakcja Kazaszki była spowodowana zagorzałym dopingiem Haddad Mai w trakcie meczu.

    "Co to była za świętowanie Putincewy? Haddad Maia wcale jej nie polubiła..." - czytamy w kolejnym z wpisów na platformie X.

    Przypomnijmy, Julia Putincewa zmieniła obywatelstwo z rosyjskiego na kazachstańskie latem 2012 roku. Urodzona w Moskwie tenisistka nie otrzymywała wystarczającego wsparcia finansowego i technicznego ze strony Rosyjskiej Federacji Tenisowej.

    W drugiej rundzie Australian Open 31-latka zagra ze wspomnianą Elsą Jacquemot, czyli pogromczynią Marty Kostiuk.

    Zobacz również:

    Maciej Maciusiak, Kacper Tomasiak
    Skoki Narciarskie

    Zaskakująca decyzja ws. Tomasiaka. Nie mógł tak tego zostawić, jest odpowiedź

    Michał Chmielewski
    Michał Chmielewski
    Sportowa zawodniczka w białej koszulce i białej opasce na głowie pochylona w zamyśleniu, skupiona na tle rozmytego stadionu.
    Julia PutincewaELSA/GETTY IMAGES via AFPAFP
    Julia Putincewa
    Julia PutincewaPAUL CROCK / AFPAFP
    Julia Putincewa
    Julia PutincewaHENRY NICHOLLS / AFPAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja