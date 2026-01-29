Sabalenka zeszła z kortu, ale co potem zrobiła Rybakina? Niewiarygodne, czekano ponad 20 lat

Australian Open 2026 przez ostatnie ponad 1,5 tygodnia skupiało na sobie uwagę całego tenisowego świata. Niestety, widowiskowe zawody spod znaku Wielkiego Szlema już niebawem zostaną ostatecznie domknięte.

Stanie się to już bez udziału Igi Świątek, która swoją grę we współzawodnictwie singlowym zakończyła na poziomie ćwierćfinału, ulegając w nim Jelenie Rybakinie 5:7, 1:6. Kazaszka tymczasem potem również "nie ściągnęła nogi z gazu".

W czwartkowy ranek według czasu środkowoeuropejskiego Rybakina ograła bowiem w półfinale Jessicę Pegulę 6:3, 7:6 (9-7). Nieco wcześniej zaś na korcie w Melbourne pojawiła się Aryna Sabalenka, która w swoim pojedynku półfinałowym również w dwóch odsłonach rozprawiła się z Eliną Switoliną.

Australian Open. Sabalenka i Rybakina dorównały legendom. Wielki wyczyn tenisistek

Tym samym Białorusinka oraz przedstawicielka Kazachstanu dokonały czegoś wyjątkowego - jak zwrócili uwagę sami organizatorzy turnieju, po raz pierwszy od 2004 roku na Australian Open wydarzyła się sytuacja, w której obie finalistki przez całe zmagania nie stracił ani jednego seta.

Poprzednio, ponad dwie dekady temu, taki wyczyn udał się dwóm Belgijkom - Justine Henin oraz Kim Clijsters, a więc ikonom dyscypliny. Warto przy tym nadmienić, że przed 22 laty Henin wygrała w finale z Clijsters 6:3, 4:6, 6:3 - a o tym, czy Sabalenka lub Rybakina zdołają zachować swoją nieskazitelną serię bez przegranego seta przekonamy się w sobotę.

Australian Open. W piątek poznamy nazwiska finalistów męskiego singla

Nim to jednak nastąpi, w piątek dowiemy się, którzy tenisiści przedrą się do finału gry pojedynczej mężczyzn. Najpierw do akcji ruszą Carlos Alcaraz oraz Alexander Zverev, a później dojdzie do starcia Novaka Djokovicia i Jannika Sinnera. Szykuje się więc prawdziwa sportowa uczta.

Sabalenka, Rybakina FAYEZ NURELDINE / AFP AFP

