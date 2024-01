Aryna Sabalenka przed rokiem wygrała Australian Open, pokonując w finale Jelenę Rybakinę . Teraz ponownie była wymieniana w gronie faworytek do końcowego triumfu, a jej notowania rosły z rundy na rundę. Nie dość, że Białorusinka pewnie eliminowała kolejne przeciwniczki, to z gry wypadały jej najgroźniejsze rywalki . Na etapie drugiej rundy z turniejem pożegnały się Jelena Rybakina, Jessica Pegula, Ons Jabeur i Maria Sakkari, z kolei w trzeciej rundzie przegrała Iga Świątek.

Druga rakieta świata radziła sobie jednak także z zawodniczkami z TOP 10 światowego rankingu. W ćwierćfinale wyeliminowała Barborę Krejcikovą, z kolei w półfinale pokonała Coco Gauff . Podczas meczu z Amerykanką nie wystrzegła się jednak błędów i doprowadziła do nerwowej końcówki pierwszego seta.

Wpadka Aryny Sabalenki. Co za pudło w meczu z Coco Gauff

Wiceliderka rankingu WTA najpierw zmusiła Gauff do ofiarnej obrony, dzięki czemu wypracowała sobie "czystą" sytuację przy siatce. Zamiast jednak skończyć akcję celnym uderzeniem, fatalnie spudłowała , czym sama była zaskoczona, o czym świadczy jej reakcja po tym zagraniu. W szoku byli też komentatorzy Eurosportu. "Niewiarygodne. Niemożliwe" - usłyszeliśmy.

Ostatecznie Sabalenk a mimo tak nerwowej końcówki doprowadziła do zwrotu - triumfowała po tie-breaku, a zwycięstwo przypieczętowała w bardzo dobrze rozegranym drugim secie i zameldowała się w finale Australian Open. Po spotkaniu doceniła klasę Gauff oraz w swoim stylu zażartowała z rywalizacji z młodą Amerykanką.

" Jest niesamowitą zawodniczk ą. Naprawdę lubię z nią grać. Wygrana czy przegrana, to zawsze są świetne mecze. Mam nadzieję, że w przyszłości zagramy kolejne finały. I mam nadzieję, że wygram je wszystkie" - wypaliła.

Sabalenka do obrony tytułu przystąpi w sobotę, kiedy to zmierzy się z Dajaną Jastremską lub Qinwen Zheng. Niezależnie od tego, z kim przyjdzie zmierzyć się Białorusince, to ona będzie zdecydowaną faworytką meczu, którego stawką będzie wielkoszlemowy triumf.