Sabalenka zawiesiła przemowę, publiczność w śmiech. "Nie powinnam mówić..."

Można w zasadzie powiedzieć, że Aryna Sabalenka zaliczyła perfekcyjne Australian Open 2024 - Białorusinka bowiem od pierwszej rundy aż do finału nie straciła ani jednego seta w walce na korcie z kolejnymi przeciwniczkami i raz za razem potwierdzała swoją bardzo wysoką formę.

W sobotni poranek według czasu środkowoeuropejskiego mińszczanka nie dała przesadnie szans Chince Qinwen Zheng , chociaż do postawienia kropki nad "i" potrzebowała koniec końców aż pięciu piłek meczowych . Potem 25-latka... zrobiła mały show.

Associated Press / © 2023 Associated Press

Sabalenka mistrzynią Australian Open. Zobacz piłkę meczową. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Australian Open. Sabalenka po finale rozbawiła publikę. "Mam nadzieję, że to przetłumaczą"

Sabalenka podczas ceremonii wręczenia trofeum otrzymała oczywiście szansę by powiedzieć kilka słów do mikrofonu. W pewnej chwili pojęła wątek swoich najbliższych i jedną uwagą sprawiła, że kibice zgromadzeni na trybunach wybuchli śmiechem:

"Nigdy nie wspominałam o mojej rodzinie podczas wcześniejszych wypowiedzi po wygranych, ale chciałabym jej teraz podziękować za wszystko co dla mnie zrobiła" - zaczęła sportsmenka, po czym dodała: "Nie powinnam mówić po angielsku, bo mnie nie zrozumieją. Mam nadzieję, że sobie to przetłumaczą". Właśnie to stwierdzenie wywołało żywiołową reakcję publiki.