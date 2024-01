Sabalenka wyprowadziła kolejny cios, złe wieści dla Świątek. Wielki hit w półfinale

Faworytką meczu o najlepszą "4" bez wątpienia była wiceliderka rankingu WTA, co próbowała potwierdzić od samego początku, wywierając presję na rywalce poprzez agresywne i płaskie zagrania z pełną mocą . Już w trzecim gemie uzyskała przewagę przełamania, a po kilku minutach prowadziła już 4:1. Po chwili Czeszce udało się odrobić część strat, ale to było koniec dobrych wiadomości dla Krejcikovej, jeśli chodzi o pierwszą fazę spotkania. Ostatnie dwa gemy powędrowały do Sabalenki , która mogła się cieszyć ze zwycięstwa 6:2 w pierwszej partii .

Początek drugiego seta okazał się bliźniaczy do tego, co widzieliśmy na inaugurację pojedynku. Aryna wyszła na prowadzenie 4:1 z podwójnym przełamaniem i wydawało się, że jest już na prostej drodze do sukcesu w tym meczu. Po chwili jednak doszło do przełamania na korzyść Krejcikovej, a potem Czeszka odwróciła losy gema ze stanu 0-30 przy swoim podaniu i zrobiło nam się odrobinę ciekawie. W tamtym momencie było już tylko 4:3 dla Białorusinki.