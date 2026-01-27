Według przedturniejowych rozstawień, Aryna Sabalenka powinna w teorii trafić w ćwierćfinale Australian Open 2026 na turniejową "7" - Jasmine Paolini. Już na etapie trzeciej rundy stało się jednak jasne, że nie zobaczymy takiego pojedynku w trakcie tegorocznej edycji zmagań w Melbourne. Włoszka została wyeliminowana z rozgrywek przez utalentowaną Ivę Jovic. 18-latka pokonała tenisistkę z Italii 6:2, 7:6(5). Prawdziwy koncert młoda Amerykanka dała w kolejnej fazie, kiedy to zmierzyła się z Julią Putincewą. Potrzebowała zaledwie 53 minut na to, by uporać się z reprezentantką Kazachstanu. Na przestrzeni całego meczu straciła zaledwie jednego gema.

Dzięki temu to 27. rakieta świata okazała się przeciwniczką Białorusinki w ćwierćfinale rozgrywek w stolicy stanu Wiktoria. Jovic miała zatem szansę, by sprawdzić swoje umiejętności na tle najlepszej zawodniczki rankingu WTA. Obie jeszcze nigdy nie miały okazji rywalizować ze sobą. Było to ich pierwsze spotkanie - i od razu o bardzo poważną stawkę. W roli zdecydowanej faworytki przystępowała do niego oczywiście 27-latka. Panie wyszły na Rod Laver Arena tuż po godz. 1:30 czasu polskiego - jeszcze przed największą falą upałów, jaką zapowiadano na dziś w Melbourne. W związku z tym spotkanie rozegrano przy otwartym dachu. Mimo to już o tej porze temperatura oscylowała w okolicach 35 stopni.

Australian Open: Aryna Sabalenka kontra Iva Jovic w ćwierćfinale

Mecz rozpoczął się od serwisu Sabalenki. 18-letnia rywalka od pierwszych piłek starała się zaskoczyć faworytkę, prowadziła 30-15 na returnie. Później tenisistka z Mińska wyszła jednak z opresji bez większych problemów i objęła przodownictwo. Po zmianie stron Aryna ruszyła po przełamanie. Dzięki wygranej intensywnej wymianie wypracowała sobie break pointa. Białorusinka potwierdziła swoją dominację w początkowej fazie spotkania, wykorzystując już premierową okazję. Dało się zauważyć, że liderka rankingu jest mocno skoncentrowana od samego startu, chciała szybko zbudować sobie przewagę.

Po tym, jak w trakcie czwartego rozdania wróciła ze stanu 15-40, miała nawet piłkę na 4:0 przy serwisie Jovic. Tym razem Amerykanka uniknęła jednak przełamania i zdobyła premierowe "oczko". Zawodniczka rozstawiona z "1" nie zamierzała zwalniać tempa i po chwili 27-latka nie straciła ani jednego punktu przy własnym podaniu. Dzięki temu znów przerzuciła szybko presję na serwis rywalki. Obserwowaliśmy jeszcze dłuższego gema niż poprzednim razem. Iva obroniła w sumie trzy break pointy i ponownie nie dała się przełamać. Sabalenka wciąż kontrolowała jednak sytuację na korcie. Jej siła fizyczna często robiła wrażenie na młodej reprezentantce Stanów Zjednoczonych.

Mimo to dostaliśmy sporo emocji w momencie, gdy Aryna serwowała po zwycięstwo w premierowej odsłonie. Po mocnym returnie pod nogi, Jovic otrzymała piłkę na przełamanie. Białorusinka obroniła go niezwykle precyzyjnym asem. Potem tenisistka z Mińska miała setbola, ale nie zdołała go wykorzystać. W następnych minutach Iva posiadała jeszcze dwa break pointy. Przy trzecim zabrakło odrobiny szczęścia, by piłka prześlizgnęła się po taśmie na drugą stronę. Ostatecznie Sabalenka zamknęła temat w trakcie dziewiątego rozdania. W trakcie trzeciego setbola posłała uderzenie kończące nie do obrony i dzięki temu zapewniła sobie triumf 6:3 w tym fragmencie spotkania.

Liderka rankingu WTA zamierzała rozpocząć drugą część spotkania w podobnym stylu, co pierwszą. Od początku starała się wywrzeć presję na młodej rywalce. Przy jednym z zagrań 18-latka popełniła poważny błąd, który dał dwa break pointy z rzędu dla Aryny. Premierową okazję udało się obronić, ale przy drugiej tenisistka z Mińska posłała rewelacyjną piłkę przeciwko nogom. Jovic nie była już w stanie na to odpowiedzieć i w związku z tym doszło do przełamania. Sabalenka nie zamierzała spuszczać z tonu. Chociaż w dwóch następnych rozdaniach obserwowaliśmy stan 30-30, to kluczowe akcje wpadały na konto dwukrotnej mistrzyni Australian Open.

Dzięki temu 27-latka coraz bardziej powiększała swoją przewagę i zbliżała się w kierunku wielkoszlemowego półfinału. Jovic nie wykorzystała okazji w piątym gemie, kiedy to miała dogodną szansę na 40-15. Dała się skontrować, potem pojawił się jeszcze podwójny błąd serwisowy i przy wyniku 5:0 liderka rankingu WTA mogła zamykać potyczkę. Iva do końca próbowała walczyć o premierowe "oczko" w tym secie, chciała wykorzystać chwilę rozluźnienia w poczynaniach tenisistki z Mińska. Mimo to Aryna wróciła z 15-40 i domknęła rywalizację asem. Ostatecznie Sabalenka wygrała spotkanie 6:3, 6:0 po 89 minutach gry. W półfinale zmierzy się z Coco Gauff albo Eliną Switoliną.

Główny turniej Australian Open potrwa do 1 lutego. Najważniejsze informacje z wielkoszlemowych zmagań można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

„Pragnę pokoju” – Sabalenka odpowiada na słowa Oliynykovej © 2026 Associated Press

Aryna Sabalenka i Iva Jovic walczyły o półfinał Australian Open 2026 MARTIN KEEP / WILLIAM WEST / AFP AFP

Coco Gauff WANG ZHAO AFP

Elina Switolina PAUL CROCK AFP