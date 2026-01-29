Sabalenka w finale Australian Open, ale co działo się potem. Nadano komunikat
Mecz Aryny Sabalenki z Eliną Switoliną, wbrew nadziejom wielu fanów, okazał się bardzo jednostronny. Białorusinka ponownie pokazała, że jest w znakomitej formie i ani razu nie była nawet bliska utraty seta. Po spotkaniu doszło do zdarzeń, które nie był wyjątkowe dla tego meczu. Wcześniej kibice mogli przeczytać i usłyszeć specjalny komunikat.
Sabalenka pokonała Switolinę 6:2, 6:3 i tym samym awansowała do finału Australian Open. Białorusinka zmierzy się w nim z pogromczynią Świątek, Jeleną Rybakiną. Mecz zaplanowano na 31 stycznia, na 9:30 polskiego czasu.
Aryna Sabalenka w finale. Wcześniej sceny na Australian Open
Choć Sabalenka pokazywała ze swojej strony świetną grę i gładko ograła Elinę Switolinę, to nie zabrakło momentów, które mogły wywołać kontrowersje. Jednym z nich było upomnienie od sędzi w kontekście okrzyków wydawanych przez Białorusinkę, co mocno ją kosztowało. Nie dała jednak za wygraną, szybko się pozbierała i łatwo doprowadziła do wyniku 6:2 w pierwszym secie.
Sama Sabalenka za to zgłosiła sędzi, że przeszkodzono jej w wykonaniu serwisu. Powodem miał być wydany przez jednego z fanów okrzyk już po zarządzeniu ciszy. Ukraińscy kibice mocno dopingowali także grającą Switolinę. Sabalenka ostatecznie nie straciła jednak rezonu.
Triumf Sabalenki, a wcześniej taki komunikat
Okazało się, że kibice mogli jeszcze zobaczyć i usłyszeć zaskakujący komunikat na korcie. Już wcześniej przekazano, że po meczu Sabalenka i Switolina nie podadzą sobie rąk. "Po zakończeniu meczu nie będzie uściśnięcia dłoni między zawodnikami. Doceniamy Państwa szacunek dla obu sportowców w trakcie i po meczu" - brzmiało ogłoszenie.
Obie panie nawet nie zbliżyły się do siebie po spotkaniu, a zamiast tego od razu ruszyły do sędzi, by podziękować za współpracę. Switolina szybko zabrała swoje rzeczy i usunęła się w cień, natomiast Sabalenka została jeszcze na korcie, by świętować zwycięstwo i rozdawać autografy.