Sabalenka się przyznała. Prosto z kortu w Melborune. "Nie wierzę, że to mówię"

Do tej pory podczas tegorocznej edycji Australian Open Aryna Sabalenka nie straciła jeszcze żadnego seta. Najbliżej wpadki była w starciu z Anastazją Potapową, którą ograła dopiero po dwóch tie-breakach. Z soboty na niedzielę naszego czasu o ćwierćfinał zawodniczka z Mińska mierzyła się z Victorią Mboko.

W pierwszej partii liderka rankingu WTA kompletnie rozbiła młodą Kanadyjkę. Pozwoliła ugrać jej tylko jednego gema, dodając do tego dwa przełamania. "Początkowo obserwowaliśmy jednostronne starcie, ale później zrobiło się bardzo interesująco. Ostateczne rozstrzygnięcie poznaliśmy po 86 minutach" - relacjonował Mateusz Stańczyk z naszej redakcji.

„Pragnę pokoju” – Sabalenka odpowiada na słowa Oliynykovej © 2026 Associated Press

Sabalenka ogłasza, prosto z Melbourne. Już wszystko jasne

W drugiej partii rywalizacja była już zdecydowanie bardziej wyrównana. Choć Białorusinka prowadziła już 4:1, to Mboko zdołała doprowadzić do remisu 5:5. Kanadyjka dwa razy wygrywała gema, kiedy piłka była po stronie przeciwniczki. Ostatecznie byliśmy świadkami tie-breaka, w którym większym doświadczeniem wykazała się starsza z tenisistek.

Sabalenka dosłownie rozniosła Mboko. W pewnym momencie było już 6:0, jednak faworytka nie wykorzystała piłki meczowej. Koniec końców zamknęła "dogrywkę" wynikiem 7:1, triumfując na etapie 1/8 finału Australian Open.

Tak czy inaczej Victoria Mboko pokazała się z bardzo dobrej strony. Rywalizować z pierwszą rakietą świata jak równy z równym, w wieku 19 lat? Szacunek. Tego samego zdania jest sama Aryna Sabalenka, która nie szczędziła Kanadyjce ciepłych słów. Gdyby tego było mało, sama przyznała, że jako 27-latka wcale nie czuje się już jak dojrzała kobieta.

Jak na tak młody wiek, jest niesamowitą zawodniczką (Mboko - red.). To niesamowite widzieć tak młode tenisistki wchodzące na turniej. Nie mogę uwierzyć, że to mówię – wciąż czuję się jak dziecko, ale cóż

- Jest niesamowitą zawodniczką. Naprawdę dała mi dziś popalić. Jestem niesamowicie szczęśliwa z wygranej. Grała fantastycznie i rywalizowała ze mną do granic możliwości. Ale cieszę się, że awansowałam - powtórzyła.

Aryna Sabalenka David Gray AFP

Aryna Sabalenka zagra w Brisbane o tytuł William West AFP

Aryna Sabalenka rywalizowała z Mirrą Andriejewą o ćwierćfinał Australian Open 2025 WILLIAM WEST / AFP AFP

