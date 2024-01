Sabalenka rzuciła: Moja przemowa będzie dziwna. Publiczność zareagowała

Dla Sabalenki był to drugi kolejny triumf w Australian Open. Przemowę zaczęła od gratulacji w stronę swojej dzisiejszej rywalki.

- Wielkie gratulacje dla Qinwen za te niesamowite 2 tygodnie. Wiem, jak to jest przegrać w finale, ale jesteś młodą, niesamowitą tenisistką i na pewno jeszcze wygrasz. Gratulacje dla ciebie i teamu - powiedziała Sabalenka.

Aryna Sabalenka po wygranej w Australian Open: Nie będę płakać

Moja przemowa znowu będzie dziwna. To nie jest moja mocna strona

Publiczność zareagowała na to chóralnym śmiechem, co pomogło Sabalence opanować wzruszenie i rozładowało atmosferę.

- Dziękuję mojemu teamowi. Ostatnio wywarłam na was presję i teraz było lepiej. Zapomniałam co jeszcze miałam powiedzieć... Dziękuję za wszystko co dla mnie robicie. Ale beze mnie wy też nie bylibyście tak dobrzy - zakończyła.