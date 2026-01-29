Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sabalenka rywalizowała ze Switoliną o finał Australian Open. Dwa sety i koniec

Australian Open wkroczył w decydującą fazę. Niestety, od wczoraj turniej toczy się już bez obecności Igi Świątek w drabince. Mimo to półfinały w singlu kobiet zapowiadały się pasjonująco. W pierwszym spotkaniu zobaczyliśmy w akcji Arynę Sabalenkę i Elinę Switolinę. Wiadomo było, że któraś z nich zakończy swoją serię 10 zwycięstw z rzędu. Białorusinka, chociaż została w pewnym momencie ukarana przez panią sędzią, triumfowała w całym meczu 6:2, 6:3. Oto co się wydarzyło na Rod Laver Arena.

Tenisistka w różowo-niebieskim stroju sportowym w dynamicznym geście, z wyraźnym wyrazem emocji na twarzy, trzymająca rakietę tenisową na tle czarnego boiska.
Aryna Sabalenka rywalizowała o finał Australian Open 2026MARTIN KEEP / AFPAFP

Aryna Sabalenka już po raz czwarty z rzędu zameldowała się na etapie najlepszej "4" Australian Open. W 2023 i 2024 roku zakończyło się to zdobyciem tytułu, a 12 miesięcy temu musiała uznać wyższość Madison Keys. W tym sezonie Białorusinka zamierzała odzyskać koronę w Melbourne. Szóstą w sumie przeszkodą dla tenisistki z Mińska na tegorocznej drodze do trofeum w stolicy stanu Wiktoria okazała się Elina Switolina.

    Co ciekawe, obie zawodniczki miały ze sobą wiele wspólnego przed startem dzisiejszej rywalizacji. Żadna z nich nie zaznała jeszcze porażki w tym sezonie (bilans 10-0). W dodatku panie nie straciły jak dotąd ani jednego seta podczas Australian Open 2026. Było zatem jasne, że w czwartek któraś z nich popsuje sobie nieco statystyki i zazna premierowej przegranej. Zapowiadała się arcyciekawa batalia o finał.

      Australian Open: Aryna Sabalenka kontra Elina Switolina w półfinale

      Mecz rozpoczął się od serwisu Sabalenki. Już na "dzień dobry" musiała zmierzyć się z solidnym testem. Switolina wyszła na prowadzenie 40-15 na returnie, dzięki czemu pojawiły się dwa break pointy z rzędu dla Ukrainki. Liderka rankingu WTA szybko zniwelowała zagrożenie, w dodatku na własnych warunkach. Elina nie miała zbyt wiele do powiedzenia przy kolejnych akcjach i ostatecznie to Aryna jako pierwsza objęła prowadzenie. Następne minuty przebiegał po myśli podających zawodniczek. Arcyciekawej sytuacji doświadczyliśmy na starcie czwartego rozdania. Wówczas pani sędzia przerwała wymianę i przyznała punkt 12. rakiecie świata. Jej zdaniem tenisistka z Mińska wykonała dodatkowy okrzyk, już po odegraniu. Turniejowa "1" nie mogła się z tym pogodzić, zaskoczona była także Switolina. Mimo obejrzenia powtórki przez arbiter, decyzja nie uległa zmianie.

      Sabalenka wyglądała na sfrustrowaną całym zajściem, mówiła sobie coś pod nosem także podczas następnych akcji. Po powrocie do gry Elina miała swoje okazje na 2:2 - i to aż trzy. Brakowało jej jednak postawienia "kropki nad i". Białorusinka generowała potężną moc i ciągle wywierała presję na przeciwniczce poprzez ofensywę. W końcu liderka rankingu WTA doczekała się szansy na przełamanie. Już pierwsza okazja dała 27-latce dwa "oczka" przewagi. Po chwili Ukrainka powinna wypracować sobie dwa break pointy powrotne. Powinna, bo miała otwartą sytuację, a zdecydowała się na nieudany skrót. Losy rozdania odwróciły się na korzyść tenisistki z Mińska i zrobiło się już 4:1.

      Turniejowa "1" próbowała iść za ciosem i w szóstym gemie szukała swojej szansy na podwójne przełamanie. Zobaczyliśmy piłkę na cztery "oczka" różnicy, jednak tym razem Switolina zdołała wyjść z opresji i jeszcze przedłużyła nadzieje na nawiązanie walki w premierowej odsłony. Sabalenka ciągle imponowała mocą własnych zagrań, wiele akcji toczyło się na jej warunkach, z zastosowaniem ulubionych schematów numeru jeden. Podczas siódmego rozdania Elina doprowadziła co prawda do stanu równowagi przy serwisie Aryny, ale następne dwa punkty rozwiały marzenia o powrotnym przełamaniu. Ósmy gem okazał się ostatnim w tym secie. Tenisistka z mińska wywalczyła jeszcze jednego breaka i wygrała partię wynikiem 6:2.

        Na starcie drugiej części pojedynku zrobiło się bardzo ciekawie. Początkowo liderka rankingu WTA prowadziła 30-15, ale potem dało się zauważyć u niej spore napięcie. Przegrała trzy następne akcje i została przełamana. Po zmianie stron Switolina pewnie utrzymała swoje podanie i wyszła na 2:0. W następnych minutach Aryna wróciła do gry. Ukrainka oddała rywalce inicjatywę i 27-latka szybko to wykorzystała. Sabalenka zainaugurowała znakomitą passę. Po tym, jak w szóstym gemie Elina nie wzięła piłki na 3:3, zrobiło się już 4:2 z perspektywy Białorusinki. Po chwili 12. rakieta świata miała jeszcze break pointa, ale znów, gdy tylko przyszło do kluczowej piłki, punkt trafił na konto turniejowej "1".

        Liderka rankingu WTA zdeklasowała swoją przeciwniczkę w końcówce. Seria pięciu kolejnych wygranych gemów pozwoliła na zakończenie passy 10 zwycięstw Switoliny z rzędu. Finalny wynik spotkania po 76 minutach gry brzmiał 6:2, 6:3 na korzyść tenisistki z Mińska. Tym samym Aryna znów zameldowała się w finale rozgrywek w Melbourne. O tytuł powalczy ze zwyciężczynią meczu Jessica Pegula - Jelena Rybakina. Z kolei Ukrainka, chociaż odpadła, to również ma prawo do dużej satysfakcji ze swojej postawy. Po rywalizacji w stolicy stanu Wiktoria wróci do czołowej "10" kobiecego zestawienia.

        Dokładny zapis relacji z meczu Aryna Sabalenka - Elina Switolina jest dostępny TUTAJ. Główny turniej Australian Open potrwa do 1 lutego. Najważniejsze informacje z wielkoszlemowych zmagań można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

        Iga Świątek zaniepokojona ciągłą obserwacją podczas turniejów. WIDEOAssociated Press© 2026 Associated Press
        Tenisistka w żółtym stroju trzymająca rakietę tenisową, unosząca rękę w geście pożegnania lub podziękowania na tle rozmytej publiczności na trybunach.
        Aryna SabalenkaWilliam WestAFP
        Tenisistka w białym stroju sportowym unosi zaciśniętą pięść i uśmiecha się, trzymając rakietę tenisową. W tle rozmyta publiczność na trybunach obserwująca wydarzenie.
        Elina SwitolinaPAUL CROCKAFP
        Kobieta ubrana w sportowy strój tenisowy trzyma rakietę, uśmiecha się i unosi otwartą dłoń w geście pozdrowienia podczas meczu tenisowego.
        Aryna SabalenkaDavid GrayAFP

