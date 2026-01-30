Sabalenka - Rybakina. Kiedy finał Australian Open kobiet? [NA ŻYWO, TV]

Mecz Aryna Sabalenka - Jelena Rybakina w finale Australian Open 2026 zostanie rozegrany w sobotę 31 stycznia o godzinie 9:30. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy HBO Max. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

„Pragnę pokoju” – Sabalenka odpowiada na słowa Oliynykovej © 2026 Associated Press

Aryna Sabalenka - Jelena Rybakina. Finał Australian Open. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Aryna Sabalenka (WTA 1) i Jelena Rybakina (WTA 5) w kapitalnym stylu przeszły drogę do finału tegorocznego Australian Open. Obie w sześciu meczach nie pozwoliłby ugrać swoim rywalkom choćby seta.

Sabalenka nawet półfinał turnieju rozstrzygnęła ekspresowo, bo ledwie w 1 godzinę i 17 minut. W takim czasie pokonała Elinę Switoliną. Rybakina, która wyeliminowała w ćwierćfinale Igę Świątek, w półfinale potrzebowała nieco więcej czasu od Białorusinki, by wygrać ze swoją przeciwniczką. Kazaszka rosyjskiego pochodzenia mierzyła się z Jessiką Pegulą i triumfowała ostatecznie 6:3, 7:6(7).

Obie tenisistki zagrały przeciwko sobie jak dotąd aż 17 razy. 10 spotkań rozstrzygnęło się na korzyść Sabalenki, a 7 na korzyść Rybakiny. Po raz ostatni te zawodniczki spotkały się w listopadzie zeszłego roku w finale WTA Finals. Wówczas wielki triumf odniosła Rybakina.

Dla Sabalenki będzie to już trzecie szansa na końcowy triumf w Australian Open. Z kolei Rybakina może wygrać po raz pierwszy. Kazaszka miała już jedną szansę w 2023 roku, ale przegrała wówczas finał... właśnie z Sabalenką 4:6, 6:3, 4:6.

Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina Artur Widak/Nur Photo AFP

Aryna Sabalenka William West AFP