Sabalenka przełamana na starcie przez 118. rakietę WTA. Dwa sety na Rod Laver Arena

Aryna Sabalenka zanotowała efektowną inaugurację nowego sezonu. Białorusinka obroniła tytuł podczas turnieju WTA 500 w Brisbane. Tenisistka z Mińska triumfowała w wielkim stylu, nie tracąc ani jednego seta. W decydującym starciu okazała się lepsza od rewelacyjnej w trakcie tamtych rozgrywek Marty Kostiuk. Co ciekawe, Ukrainka pożegnała się już z singlową rywalizacją podczas Australian Open - na kilkadziesiąt minut przez premierowym pojedynkiem z udziałem liderki rankingu WTA.

Dwukrotna mistrzyni wielkoszlemowej imprezy w Melbourne pojawiła się na Rod Laver Arena tuż po godz. 9:00 czasu polskiego. Jej mecz wyznaczono jako pierwszy w kolejności podczas sesji wieczornej na głównym obiekcie. Przeciwniczką Sabalenki okazała się Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah - zawodniczka notowana na 118. miejscu w kobiecym zestawieniu, grająca w Australian Open dzięki dzikiej karcie. Aryna była wyraźną faworytką niedzielnej rywalizacji z 20-letnią reprezentantką Francji.

Australian Open: Aryna Sabalenka kontra Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah w pierwszej rundzie

Mecz rozpoczął się dość niespodziewanie, od problemów Sabalenki przy własnym podaniu. Szybko zrobiło się 0-40 z perspektywy liderki rankingu WTA. Aryna doprowadziła do równowagi, ale potem popełniła podwójny błąd serwisowy. Dzięki temu Tiantsoa otrzymała czwartego break pointa. Po nim reprezentantka Francji wyszła na prowadzenie z przewagą przełamania. Po zmianie stron podrażniona tenisistka z Mińska zniwelowała stratę, a po trzecim gemie znalazła się już z przodu. Mimo tego dało się jednak zauważyć, że niektóre zagrania leworęcznej rywalki sprawiały problemy turniejowej "1".

W trakcie szóstego rozdania 27-latka posiadała na rakiecie piłkę na 4:2. Gdy wydawało się, że Białorusinka kontroluje już sytuację, nagle posłała zagranie w siatkę. Potem sytuacja w gemie odwróciła się na korzyść zawodniczki występującej dzięki dzikiej karcie i dzięki temu zrobiło się 3:3. Chociaż Sabalenka posiadała optyczną przewagę na korcie, to wciąż miała problem z udokumentowaniem przewagi. Także podczas ósmego rozdania nie wykorzystała break pointa.

Po chwili to Aryna musiała się bronić przed przełamaniem. Rakotomanga Rajaonah wygrała pierwsze dwie akcje przy serwisie Białorusinki. Później liderka rankingu WTA odwróciła losy gema, aczkolwiek nie obyło się bez nieprzyjemnego zdarzenia po drodze. Gdy na tablicy wyników wyświetlał się rezultat 15-30, wówczas Francuzka posłała dobrego skróta. Sabalenka miała problem z dobiegnięciem do niego, złapała piłkę w ostatniej chwili. Poszła za całość i zagrała przez rywalkę. Zawodniczka z drugiej setki została trafiona w kucyka, na szczęście nic się nie stało. 27-latka od razu przeprosiła przeciwniczkę.

Po zmianie stron Rakotomanga Rajaonah broniła się przed przegraniem partii. Początkowo szło jej nieźle, miała w sumie dwie okazje na zdobycie piątego "oczka". Sabalenka czuła jednak, że to jest idealny moment, by "postraszyć" przeciwniczkę i za wszelką cenę walczyła o przedłużenie rywalizacji w gemie. W końcu Aryna doczekała się setbola. Tenisistka z Mińska wywarła presję na znacznie mniej doświadczonej przeciwniczce i wymusiła błąd po stronie Francuzki. Dzięki temu partia zakończyła się wynikem 6:4.

Początek drugiej części pojedynku został zdominowany przez Sabalenkę. Liderka rankingu posiadała w sumie dwie szanse na 4:0. Ostatecznie rywalka zdobyła jednak premierowe "oczko". Na więcej dwukrotna triumfatorka Australian Open już nie pozwoliła. W szóstym gemie zdobyła kolejne przełamanie i po chwili zamknęła spotkanie przy swoim serwisie. Finalny rezultat meczu brzmiał 6:4, 6:1 na korzyść faworytki. Następną przeciwniczką Białorusinki będzie Anastazja Pawluczenkowa albo Zhuoxuan Bai.

Dokładny zapis relacji z meczu Aryna Sabalenka - Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah jest dostępny TUTAJ. Główny turniej Australian Open potrwa do 1 lutego. Najważniejsze informacje z wielkoszlemowych zmagań można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

