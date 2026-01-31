Sabalenka przegrała i się zaczęło. Atak prosto z Rosji. Bez pardonu

Jeszcze przed startem finału Australian Open w rywalizacji pań bukmacherzy jako faworytkę typowali Arynę Sabalenkę. I trudno się dziwić. Białoruska zawodniczka ma na koncie dwa tytuły przywiezione z Melbourne. Ba, w 2023 roku w meczu o tytuł ograła właśnie Jelenę Rybakinę, z którą przyszło jej się mierzyć w sobotę.

Ostatecznie to Kazaszka wyszła zwycięsko ze starcia z obecną liderką rankingu WTA. Pogromczyni Igi Świątek z ćwierćfinału turnieju wygrała 6:4, 4:6, 6:4 w nieco ponad dwie godziny. To jej drugi triumf w Wielkim Szlemie. Niespełna cztery lata temu była najlepsza na Wimbledonie.

Aryna Sabalenka ma czego żałować. W zeszłym roku również dotarła do finału zmagań w Australii. Wówczas ograła ją AmerykankaMadison Keys. Tym razem lepsza okazała się Rybakina. Idąc dalej, Białorusinka przegrała trzy z ostatnich czterech finałów Wielkiego Szlema, co osobno odnotowały m.in. rosyjskie media.

W pierwszym secie sobotniego pojedynku reprezentantce Kazachstanu wystarczyło tylko jedno przełamanie - i to w pierwszym gemie - aby wygrać 6:4. Dyspozycja fizyczna i mentalna pierwszej rakiety świata w tej partii mogła być zdecydowanie lepsza. Jeszcze przed zakończeniem całego spotkania bierną postawę Sabalenki skomentowała Natalia Wichlancewa.

Rosyjska tenisistka, która zakończyła karierę, na kanale "Telegram" przyznała, że Białorusinka wygląda tak, jakby z miejsca, bez rywalizacji, miała otrzymać trofeum. Miała na myśli nie tylko sobotni mecz, ale wszystkie ostatnie finały wielkoszlemowych zawodów, w których Sabalenka jej zdaniem zbytnio nie docenia przeciwniczek.

"Bez urazy dla Aryny, ale oglądając jej finały Wielkiego Szlema, mam wrażenie, że od początku jest bardzo emocjonalna i zaskoczona determinacją rywalek. Jakby powinny były już dać jej puchar" - napisała.

"Zobaczmy, jak rozpocznie drugiego seta. Jelena jak dotąd radzi sobie znacznie lepiej we wszystkich aspektach" - dodała Wichlancewa. I choć w drugiej odsłonie 27-latka wygrała 6:4, w decydującym secie Jelena Rybakina postawiła "kropkę nad i" i pierwszy raz w karierze odebrała puchar w Melbourne.

