Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sabalenka przegrała i się zaczęło. Atak prosto z Rosji. Bez pardonu

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Aryna Sabalenka nie zdobyła trzeciego pucharu Australian Open. W sobotni poranek polskiego czasu Białorusinka przegrała z Jeleną Rybakiną 4:6, 6:4, 4:6. To już jej drugi przegrany finał z rzędu w Melbourne. W trakcie pierwszego seta o bolesną diagnozę gry i postawy pierwszej rakiety świata pokusiła się... była rosyjska zawodniczka - Natalia Wichlancewa. "Bez urazy dla Aryny" - rozpoczęła.

Aryna Sabalenka
Aryna SabalenkaIZHAR KHANAFP

Jeszcze przed startem finału Australian Open w rywalizacji pań bukmacherzy jako faworytkę typowali Arynę Sabalenkę. I trudno się dziwić. Białoruska zawodniczka ma na koncie dwa tytuły przywiezione z Melbourne. Ba, w 2023 roku w meczu o tytuł ograła właśnie Jelenę Rybakinę, z którą przyszło jej się mierzyć w sobotę.

Ostatecznie to Kazaszka wyszła zwycięsko ze starcia z obecną liderką rankingu WTA. Pogromczyni Igi Świątek z ćwierćfinału turnieju wygrała 6:4, 4:6, 6:4 w nieco ponad dwie godziny. To jej drugi triumf w Wielkim Szlemie. Niespełna cztery lata temu była najlepsza na Wimbledonie.

„Pragnę pokoju” – Sabalenka odpowiada na słowa Oliynykovej© 2026 Associated Press

Sabalenka zaatakowana przez Rosjankę. Kilka gorzkich słów

Aryna Sabalenka ma czego żałować. W zeszłym roku również dotarła do finału zmagań w Australii. Wówczas ograła ją AmerykankaMadison KeysTym razem lepsza okazała się Rybakina. Idąc dalej, Białorusinka przegrała trzy z ostatnich czterech finałów Wielkiego Szlema, co osobno odnotowały m.in. rosyjskie media.

W pierwszym secie sobotniego pojedynku reprezentantce Kazachstanu wystarczyło tylko jedno przełamanie - i to w pierwszym gemie - aby wygrać 6:4. Dyspozycja fizyczna i mentalna pierwszej rakiety świata w tej partii mogła być zdecydowanie lepsza. Jeszcze przed zakończeniem całego spotkania bierną postawę Sabalenki skomentowała Natalia Wichlancewa.

Zobacz również:

Hubert Hurkacz wystąpi w turnieju ATP 250 w Montpellier
Hubert Hurkacz

Jest potwierdzenie ws. Hurkacza. Francuska "klątwa". Do trzech razy sztuka?

Maciej Brzeziński
Maciej Brzeziński

    Rosyjska tenisistka, która zakończyła karierę, na kanale "Telegram" przyznała, że Białorusinka wygląda tak, jakby z miejsca, bez rywalizacji, miała otrzymać trofeum. Miała na myśli nie tylko sobotni mecz, ale wszystkie ostatnie finały wielkoszlemowych zawodów, w których Sabalenka jej zdaniem zbytnio nie docenia przeciwniczek.

    "Bez urazy dla Aryny, ale oglądając jej finały Wielkiego Szlema, mam wrażenie, że od początku jest bardzo emocjonalna i zaskoczona determinacją rywalek. Jakby powinny były już dać jej puchar" - napisała.

    "Zobaczmy, jak rozpocznie drugiego seta. Jelena jak dotąd radzi sobie znacznie lepiej we wszystkich aspektach" - dodała Wichlancewa. I choć w drugiej odsłonie 27-latka wygrała 6:4, w decydującym secie Jelena Rybakina postawiła "kropkę nad i" i pierwszy raz w karierze odebrała puchar w Melbourne.

    Zobacz również:

    Przed Mateuszem Cierniakiem bardzo ważny sezon.
    PGE Ekstraliga

    Kluczowy sezon dla mistrza świata. Opowiedział o swojej obsesji

    Jakub Czosnyka
    Jakub Czosnyka
    Kobieta w sportowym żółtym stroju na korcie tenisowym z wyrazem emocji na twarzy. W tle widoczni rozmazani ludzie oraz nieostre światła.
    Aryna SabalenkaAFP
    Aryna Sabalenka
    Aryna SabalenkaDIMITAR DILKOFF / AFPAFP
    Aryna Sabalenka
    Aryna SabalenkaJohn Walton/Press AssociationEast News
    Ataki w meczu Barkom-Każany Lwów - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja