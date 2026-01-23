Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sabalenka pozbawiona szansy na rewanż. Jednak triumf Mboko, 139 minut pasjonującej walki

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Pierwsze mecze podczas piątkowej rywalizacji w Melbourne dostarczyły niesamowitych emocji. W momencie, gdy swoje spotkanie na Rod Laver Arena rozgrywała Aryna Sabalenka, na trzecim co do ważności obiekcie w Melbourne wyłaniano potencjalną rywalkę Białorusinki w czwartej rundzie Australian Open. Doszło tam do pasjonującego pojedynku z udziałem dwóch młodych zawodniczek. Ostatecznie tenisistka z Mińska nie będzie miała okazji do rewanżu. Wszystko rozstrzygnęło się po 139 minutach.

Dwie kobiety ubrane w sportowe stroje tenisowe, stojące na tle kortu, po lewej stronie kobieta w bordowej koszulce i różowej czapce z daszkiem, po prawej kobieta w jasnożółtym topie, obie wyglądają skupione
Victoria Mboko i Aryna Sabalenka jeszcze nigdy nie rywalizowały ze sobąMARTIN KEEP / WILLIAM WEST / AFPAFP

W piątek zainaugurowano rywalizację w trzeciej rundzie singla podczas Australian Open. Na dziś wyznaczono pojedynki w górnej połówce drabinki kobiet. Na jej szczycie znajduje się oczywiście liderka rankingu WTA - Aryna Sabalenka. Tenisistka z Mińska stanęła do walki o najlepszą "16" z Anastazją Potapową. Mecz okazał się bardziej wyrównany niż pierwotnie można było przypuszczać. Poprzednie bezpośrednie potyczki tych pań przebiegały wyraźnie pod dyktando Bialorusinki. Tym razem potoczyło się to inaczej. W obu partiach obserwowaliśmy tie-breaki. W drugiej odsłonie reprezentantka Austrii wróciła ze stanu 0:4, a w decydującej rozgrywce miała nawet cztery setbole. Ostatecznie to turniejowa "1" wygrała jednak spotkanie 7:6(4), 7:6(7).

Zobacz również:

Anna Kalinska i Iga Świątek powalczą o awans do czwartej rundy Australian Open
Iga Świątek

Radykalna decyzja, dobę przed meczem Świątek z Rosjanką. Jest komunikat

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk

    W tym samym czasie rozgrywano starcie, które miało wyłonić kolejną przeciwniczkę dla zwyciężczyni meczu Sabalenka - Potapowa. Na John Cain Arena zaprezentowały się dwie tenisistki, które w poprzednim sezonie wykonały ogromny progres. Mowa o Clarze Tauson i Victorii Mboko. Pierwsza z nich pokonała Arynę w ich ostatniej bezpośredniej batalii, która miała miejsce w Dubaju. Z kolei zawodniczka z Kanady jeszcze nigdy nie mierzyła się z obecnym numerem 1 na świecie. Potyczka na trzeciej co do ważności arenie obfitowała w mnóstwo ciekawych zdarzeń. Wiemy już, która tenisistka powalczy z Białorusinką o ćwierćfinał.

    Zobacz również:

    Rod Laver Arena, czyli główny obiekt wielkoszlemowego Australian Open
    Australian Open

    Turniejowe "1" odpadają z Australian Open. Sensacja w Melbourne po 85 minutach

    Mateusz Stańczyk
    Mateusz Stańczyk

      Australian Open: Clara Tauson kontra Victoria Mboko w trzeciej rundzie

      Mecz rozpoczął się od serwisu Tauson. Na starcie Dunka utrzymała swoje podanie, ale następne minuty należały do Mboko. Reprezentantka Kanady zgarnęła trzy "oczka" z rzędu i chwilowo przejęła kontrolę nad wydarzeniami w pierwszym secie. W ósmym gemie Clara zniwelowała jednak straty i ostatecznie o losach premierowej odsłony decydował tie-break. W nim Victoria prowadziła już 5-2, później zrobiło się 5-5. Kluczowe dwie akcje powędrowały jednak na konto mistrzyni WTA 1000 w Montrealu. Finalnie Mboko triumfowała w otwierającej partii 7:6(5).

      Pierwsze minuty drugiej części pojedynku należały do Tauson, szybko wyszła na 2:0. Potem kontrola przeszła w ręce zawodniczki z Kanady. Po pięciu rozdaniach to młodsza z tenisistek znajdowała się już na czele. W ósmym gemie Victoria zdobyła przełamanie i dzięki temu przy stanie 5:3 mogła zamykać pojedynek. Od tamtej pory zobaczyliśmy powrót Clary. Najpierw odłamała do zera, a później obroniła trzy meczbole przy własnym podaniu. Finalistka WTA 1000 w Dubaju poszła za ciosem. Dorzuciła jeszcze dwa "oczka" z rzędu, mimo że Mboko posiadała dwa break pointy na 6:6. Rezultat 7:5 dla zawodniczki ze Skandynawii oznaczał, że zobaczymy trzecią partię.

      Zobacz również:

      Sorana Cirstea i Naomi Osaka; Tomasz Wiktorowski
      Australian Open

      Afera po tym, co zrobiła podopieczna Wiktorowskiego na Australian Open. Ludzie w szoku

      Katarzyna Pociecha
      Katarzyna Pociecha

        Tauson świetnie zainaugurowała decydującą odsłonę, od przełamania do zera. Po chwili nastąpił jednak re-break i gra o zwycięstwo rozpoczęła się od nowa. Kluczowe wydarzenia miały miejsce na przestrzeni trzeciego i czwartego gema. Najpierw Mboko obroniła break pointa rywalki, a potem sama przełamała Clarę. Tuż przed zmianą stron Kanadyjka potwierdziła przewagę, wychodząc już na 4:1. Do końca spotkanie nie obserwowaliśmy już koejnych breaków. Ostatecznie 16. rakieta świata triumfowała 7:6(5), 5:7, 6:3. Nie dojdzie zatem do rewanżowego starcia Sabalenki z Tauson. Czeka nas za to premierowy pojedynek między Aryną i Victorią.

        Główny turniej Australian Open potrwa do 1 lutego. Najważniejsze informacje z wielkoszlemowych zmagań można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

        Zobacz również:

        Anna Kalinska i Iga Świątek powalczą o awans do czwartej rundy Australian Open
        Iga Świątek

        Radykalna decyzja, dobę przed meczem Świątek z Rosjanką. Jest komunikat

        Mateusz Stańczyk
        Mateusz Stańczyk
        „Pragnę pokoju” – Sabalenka odpowiada na słowa Oliynykovej© 2026 Associated Press
        Tenisistka w ciemnozielonym stroju i białej opasce na głowie z wyraźną ekspresją triumfu, trzymająca rakietę w prawej ręce, zaciśnięta pięść w geście zwycięstwa, w tle rozmazana publiczność na trybunach.
        Clara TausonMinas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
        Uśmiechnięta młoda kobieta w sportowej odzieży i niebieskiej czapce z daszkiem stoi na tle rozmytego tłumu kibiców podczas wydarzenia sportowego.
        Victoria MbokoMinas PanagiotakisAFP
        Tenisistka w żółtym stroju trzymająca rakietę tenisową, unosząca rękę w geście pożegnania lub podziękowania na tle rozmytej publiczności na trybunach.
        Aryna SabalenkaWilliam WestAFP

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja