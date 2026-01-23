Sabalenka pozbawiona szansy na rewanż. Jednak triumf Mboko, 139 minut pasjonującej walki

W piątek zainaugurowano rywalizację w trzeciej rundzie singla podczas Australian Open. Na dziś wyznaczono pojedynki w górnej połówce drabinki kobiet. Na jej szczycie znajduje się oczywiście liderka rankingu WTA - Aryna Sabalenka. Tenisistka z Mińska stanęła do walki o najlepszą "16" z Anastazją Potapową. Mecz okazał się bardziej wyrównany niż pierwotnie można było przypuszczać. Poprzednie bezpośrednie potyczki tych pań przebiegały wyraźnie pod dyktando Bialorusinki. Tym razem potoczyło się to inaczej. W obu partiach obserwowaliśmy tie-breaki. W drugiej odsłonie reprezentantka Austrii wróciła ze stanu 0:4, a w decydującej rozgrywce miała nawet cztery setbole. Ostatecznie to turniejowa "1" wygrała jednak spotkanie 7:6(4), 7:6(7).

W tym samym czasie rozgrywano starcie, które miało wyłonić kolejną przeciwniczkę dla zwyciężczyni meczu Sabalenka - Potapowa. Na John Cain Arena zaprezentowały się dwie tenisistki, które w poprzednim sezonie wykonały ogromny progres. Mowa o Clarze Tauson i Victorii Mboko. Pierwsza z nich pokonała Arynę w ich ostatniej bezpośredniej batalii, która miała miejsce w Dubaju. Z kolei zawodniczka z Kanady jeszcze nigdy nie mierzyła się z obecnym numerem 1 na świecie. Potyczka na trzeciej co do ważności arenie obfitowała w mnóstwo ciekawych zdarzeń. Wiemy już, która tenisistka powalczy z Białorusinką o ćwierćfinał.

Australian Open: Clara Tauson kontra Victoria Mboko w trzeciej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Tauson. Na starcie Dunka utrzymała swoje podanie, ale następne minuty należały do Mboko. Reprezentantka Kanady zgarnęła trzy "oczka" z rzędu i chwilowo przejęła kontrolę nad wydarzeniami w pierwszym secie. W ósmym gemie Clara zniwelowała jednak straty i ostatecznie o losach premierowej odsłony decydował tie-break. W nim Victoria prowadziła już 5-2, później zrobiło się 5-5. Kluczowe dwie akcje powędrowały jednak na konto mistrzyni WTA 1000 w Montrealu. Finalnie Mboko triumfowała w otwierającej partii 7:6(5).

Pierwsze minuty drugiej części pojedynku należały do Tauson, szybko wyszła na 2:0. Potem kontrola przeszła w ręce zawodniczki z Kanady. Po pięciu rozdaniach to młodsza z tenisistek znajdowała się już na czele. W ósmym gemie Victoria zdobyła przełamanie i dzięki temu przy stanie 5:3 mogła zamykać pojedynek. Od tamtej pory zobaczyliśmy powrót Clary. Najpierw odłamała do zera, a później obroniła trzy meczbole przy własnym podaniu. Finalistka WTA 1000 w Dubaju poszła za ciosem. Dorzuciła jeszcze dwa "oczka" z rzędu, mimo że Mboko posiadała dwa break pointy na 6:6. Rezultat 7:5 dla zawodniczki ze Skandynawii oznaczał, że zobaczymy trzecią partię.

Tauson świetnie zainaugurowała decydującą odsłonę, od przełamania do zera. Po chwili nastąpił jednak re-break i gra o zwycięstwo rozpoczęła się od nowa. Kluczowe wydarzenia miały miejsce na przestrzeni trzeciego i czwartego gema. Najpierw Mboko obroniła break pointa rywalki, a potem sama przełamała Clarę. Tuż przed zmianą stron Kanadyjka potwierdziła przewagę, wychodząc już na 4:1. Do końca spotkanie nie obserwowaliśmy już koejnych breaków. Ostatecznie 16. rakieta świata triumfowała 7:6(5), 5:7, 6:3. Nie dojdzie zatem do rewanżowego starcia Sabalenki z Tauson. Czeka nas za to premierowy pojedynek między Aryną i Victorią.

Główny turniej Australian Open potrwa do 1 lutego. Najważniejsze informacje z wielkoszlemowych zmagań można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

