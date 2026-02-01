Sabalenka ogłosiła po przegranym finale, WTA potwierdza. Ogromna zmiana

Aryna Sabalenka jeszcze przed startem Australian Open była wymieniana w gronie faworytek do sięgnięcia po tytuł, a od początku rywalizacji w Melbourne potwierdzała, że jest w świetnej formie. Białorusinka do finału dotarła bez straty seta, w meczu o trofeum zmierzyła się z inną zawodniczką, która po drodze nie przegrała żadnej partii, czyli Jeleną Rybakiną.

Mecz na początku układał się pomyśli reprezentantki Kazachstanu, która świetnie spisywała się przy własnym serwisie i wygrała pierwszego seta. W drugim do głosu doszła liderka rankingu WTA, triumfując w partii i przedłużając swoje szanse a zwycięstwo. A w trzeciej prowadziła już nawet 3:0, wydawało się, że wkrótce przypieczętuje kolejny wielkoszlemowy tytuł w karierze. Tak się jednak nie stało, Rybakina odrobiła straty, a następnie w końcówce spisywała się lepiej od rywalki, pieczętując zwycięstwo na Rod Laver Arena.

Po meczu na korcie przeprowadzono wywiad z Rybakiną, która odniosła się do ostatniej akcji meczu - triumf w Melbourne przypieczętowała bowiem asem serwisowym.

"Doszłam do wniosku, że nie mam innej opcji. Oczywiście Aryna returnowała bardzo dobrze, ale wiem, że mogę polegać na moim pierwszym serwisie. Może w meczu finałowym mój serwis był ciut słabszy niż w poprzednich pojedynkach, ale i tak chciałam to zakończyć asem i udało się" - powiedziała.

Aryna Sabalenka przeszła metamorfozę. "Zrobiłam ogromne postępy"

W czasie, gdy Rybakina ze swoim sztabem świętowała zwycięstwo, Sabalenka samotnie przeżywała porażkę. Białorusinka usiadła na krześle przy korcie i zakryła twarz ręcznikiem. Gdy później pojawiła się na konferencji prasowej, była już w stanie na chłodno przeanalizować przebieg finału. Od razu nawiązała do ubiegłorocznych porażek z Madison Keys i Coco Gauff w finałach Australian Open i Roland Garros.

Ogólnie rzecz biorąc było o wiele lepiej niż w zeszłym roku, dwa finały przegrałam. Poziom, decyzje, które podejmowałam, i mentalność, która towarzyszyła mi przez cały mecz, sprawiały, że wciąż byłam w formie

To nie wszystko, bo Sabalenka potwierdziła ogromną zmianę, jaka w niej zaszła. "Zrobiłam w tym względzie ogromne postępy, a i tak przegrałam. Ale jest dobrze. Czuję, że zmierzam we właściwym kierunku" - dodała cytowana przez WTA. I to właśnie na oficjalnej stronie WTA, gdzie zacytowano Sabalenkę, wymownie podkreślono to, co zadziało się w podejściu Białorusinki do tenisa. "Kolejny finał, kolejny krok naprzód dla Sabalenki - nawet pomimo porażki" - podsumowano.

Białorusinka odniosła się także do tego, co wydarzyło się w trzecim secie, gdy prowadziła już 3:0. Szczerze przyznała, że przy tym wyniku się zdekoncentrowała, dlatego to Rybakina przejęła kontrolę. "Straciłam koncentrację i było jakieś 3:4. Zdecydowanie lepiej poradziła sobie z tą presją" - skwitowała.

