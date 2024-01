Sabalenka ogłasza tuż przed finałem. To mogła być burza, rywalka Świątek wprost o Ukraińcach

Aryna Sabalenka - podobnie jak przed rokiem - błyszczy na kortach Australian Open. Białorusinka jest już o krok od obrony wielkoszlemowego tytułu. W czwartek wywalczyła sobie awans do finału turnieju rozgrywanego na Antypodach, pokonując w dwóch setach - 7:6 (7-2), 6:4 reprezentantkę Stanów Zjednoczonych Cori "Coco Gauff" .

Przy okazji Aryna Sabalenka pobiła swój personalny rekord , co wyliczyli statystycy. Okazało się bowiem, że nigdy wcześniej nie ograła na wielkoszlemowej imprezie zawodniczki sklasyfikowanej tak wysoko - na czwartej pozycji w światowym rankingu. By poprawić to osiągnięcie, urodzona w Mińsku 25-latka musi ograć numer trzy (na tę pozycję po Australian Open awansuje właśnie Coco Gauff, zastępując Jelenę Rybakinę) lub pierwszą rakietę świata - Igę Świątek.

Australian Open. Aryna Sabalenka przed finałem wprost o zachowaniu reprezentantów Ukrainy

Kolejny półfinał wyłonił finałową rywalkę Aryny Sabalenki. Została nią reprezentantka Chin Qinwen Zheng, która pokonała 6:4, 6:4 ukraińską tenisistkę Dajanę Jastremską . Podczas konferencji prasowej Białorusinka - nie znając jeszcze zwyciężczyni - odniosła się także do drugiej z wymienionych zawodniczek. A mówiąc o tym, czy podczas ewentualnego starcie właśnie z Dajaną Jastremską, duży wpływ na nią miałoby zamieszanie dotyczące braku podania ręki i wspólnego zdjęcia, przedstawiła swoje podejście do reprezentantów Ukrainy i ich wymownych zachowań.

Szanuję ich wybór... po prostu to szanuję. Jeśli to im pomaga, jeśli to jest właśnie to, czego potrzebują, to jest mi z tym dobrze. Nie dbam o to. To wielkoszlemowy finał. Wyjdę na kort i dam z siebie wszystko. Tu chodzi o tenis, nie o cokolwiek innego ~ zadeklarowała Aryna Sabalenka

A wypowiadając się personalnie do Dajany Jasremskiej, dodała: - Grałyśmy ze sobą wielokrotnie. To świetna zawodniczka i zasłużyła na to, by być w finale. Ona ma tego ducha wojowniczki, zawsze walczy o każdy punkt. A jeśli chodzi o rzeczy "zewnętrzne"... nie dbam o to. Wiem, że szanuje mnie jako zawodniczkę. Reszta jest mi obojętna. Przybyłam tu, by grać w tenisa, a nie zajmować się resztą.

Qinwen Zheng natomiast po awansie do wielkiego finału Australian Open nie kryła zachwytu. Już sam fakt, że będzie mogła zagrać o wielkoszlemowy tytuł jest dla niej niczym spełnienie się pięknego snu, co otwarcie przyznała.

- To niesamowite uczucie, awansować do pierwszego w życiu finału Wielkiego Szlema. To było jedno z moich największych marzeń i to już od czasów dzieciństwa. To coś niezwykłego, zwłaszcza, że stoczyłyśmy na korcie tak kapitalną walkę - mówiła po ograniu Dajany Jastremskiej Chinka.

Tegoroczną zwyciężczynię Australian Open poznamy w sobotę, gdy Aryna Sabalenka oraz Qinwen Zheng zmierzą się w wielkim finale.

Sabalenka w finale AO 2024! Skrót meczu przeciwko Coco Gauff. WIDEO / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Aryna Sabalenka /

Aryna Sabalenka /