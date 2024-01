Sabalenka nie mogła wytrzymać, wypaliła do Djokovicia. Publika w śmiech

Tenisowa kampania 2024 niebawem wejdzie na pełne obroty po tym, jak kibice obejrzą pierwszą w sezonie odsłonę rywalizacji w ramach Wielkiego Szlema - mowa tu oczywiście o Australian Open , które potrwa od połowy do blisko końca stycznia.

Sabalenka & Djoković show. Zabawne sceny przed Australian Open

Trzeba przy tym przyznać, że białorusko-serbska para zrobiła niemały show, do którego zresztą skłaniał fakt, że wszyscy uczestnicy meczu mieli założone mikrofony i mogli na bieżąco komentować zdarzenia z placu gry. Po sieci krąży chociażby takie nagranie:

Zaczęło się od tego, że "Nole" postanowił przesłać swojej kompance kilka "tajemniczych sygnałów", potem zaś, gdy stanął do niej tyłem poruszał się chwilę na ugiętych kolanach ta wypaliła: "Wow, ależ mam tu piękny widok". Wzbudziło to salwę śmiechu z trybun, a rozbawienia nie potrafiła ukryć również Maria Sakkari.

Australian Open 2024. Rywalizacja Świątek - Sabalenka rozgorzeje na nowo

Obie panie - co warto zaznaczyć - mogą zagrać ze sobą bezpośrednio dopiero w finale AO, a do tego jeszcze długa droga. Na dobry początek Świątek zmierzy się w pierwszej rundzie z Sofią Kenin, z kolei reprezentantka Białorusi na razie jeszcze czeka na nazwisko pierwszej oponentki, która do drabinki wejdzie z eliminacji.