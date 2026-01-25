Sabalenka naprawdę to zrobiła, wielkie poruszenie w Melbourne. Do akcji musiał wkroczyć Djoković
86 minut dokładnie trwało spotkanie Aryny Sabalenki z Victorią Mboko, którego stawką był awans do ćwierćfinału Australian Open. Białorusinka zagrała jak na liderkę rankingu WTA przystało i wygrała w dwóch setach, choć do rozstrzygnięcia drugiego potrzebny był tie-break. Gdy ostatnia piłka przesądziła o losach partii, błyskawicznie w mediach zrobiło się głośno o tym, co zrobiła Sabalenka. Do tego stopnia, że do akcji wkroczyć postanowił Novak Djoković.
Jak burza idzie Aryna Sabalenka przez kolejne fazy Australian Open. Białorusinka awansowała po zwycięstwie nad Victorią Mboko do ćwierćfinału, a w Melbourne żadna z rywalek nie była jej jeszcze w stanie "urwać" seta, choć Kanadyjka była o włos.
Mboko postawiła się Sabalence. Tie-break rozstrzygnął
Pierwszy set był kompletną dominacją 27-latki. Po tym, jak przełamała przeciwniczkę w cztwarym gemie, wyszła na prowadzenie 3:1. Licząc dd stanu 1:1 wygrała w sumie pięć gemów z rzędu, a całego seta 6:1. W drugim Mboko postawiła się jednak reprezentantce Białorusi.
Chociaż Sabalenka zaczęła od prowadzenia 2:0, a w pewnym momencie prowadziła już nawet 4:1, Mboko zaczęła coraz częściej dochodzić o głosu. W grę Białorusinki wkradł się lekki chaos i błędy, z czego skrzętnie zaczęła korzystać 19-latka. W efekcie doprowadziła do stanu 5:5, mimo że 1. rakieta świata miała trzy piłki meczowe.
Losy partii rozstrzygnął dopiero tie-break, w którym wyraźnie lepsza już była Sabalenka - triumfowała 7:1, a w całym meczu 6:1, 7:6(1), pieczętując awans do ćwierćfinału. Od razu po jej zwycięstwie zaczęły spływać do mediów nieprawdopodobne komunikaty.
Niebywałe osiągnięcie Sabalenki w Melbourne. Nawet Djoković zareegował
Jak się okazuje, Białorusinka została pierwszą tenisistką od czasów Lindsay Davenport w 2001 r., która zaliczyła osiem kolejnych awansów do ćwierćfinału Wielkiego Szlema na kortach twardych. Serię tę rozpoczęła w US Open 2022.
Jakby tego było mało, Sabalenka jest prawdziwą dominatorką jeśli chodzi o tie-breaki. Oficjalny profil Roland Garros przekazał, że pobiła w niedzielę rekord Novaka Djokovicia - wygrała 20 kolejnych tie-breaków z rzędu. Obok takiego osiągnięcia obojętnie nie mógł przejść Serb.
Teraz jestem zdenerwowany
"Wciąż masz jeszcze czas, by go odzyskać [rekord] - brzmiała odpowiedź ze strony profilu "Roland Garos".
Do Sabalenki w ćwierćfinale dołączyła niedługo później Iva Jović - to właśnie z Amerykanką zmierzy się w najbliższym meczu liderka rankingu WTA. Przepustkę do nalepszej ósemki uzyskała także w niedzielę Coco Gauff, która w trzech setach pokonała Karolinę Muchovą.