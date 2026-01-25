Jak burza idzie Aryna Sabalenka przez kolejne fazy Australian Open. Białorusinka awansowała po zwycięstwie nad Victorią Mboko do ćwierćfinału, a w Melbourne żadna z rywalek nie była jej jeszcze w stanie "urwać" seta, choć Kanadyjka była o włos.

Mboko postawiła się Sabalence. Tie-break rozstrzygnął

Pierwszy set był kompletną dominacją 27-latki. Po tym, jak przełamała przeciwniczkę w cztwarym gemie, wyszła na prowadzenie 3:1. Licząc dd stanu 1:1 wygrała w sumie pięć gemów z rzędu, a całego seta 6:1. W drugim Mboko postawiła się jednak reprezentantce Białorusi.

Chociaż Sabalenka zaczęła od prowadzenia 2:0, a w pewnym momencie prowadziła już nawet 4:1, Mboko zaczęła coraz częściej dochodzić o głosu. W grę Białorusinki wkradł się lekki chaos i błędy, z czego skrzętnie zaczęła korzystać 19-latka. W efekcie doprowadziła do stanu 5:5, mimo że 1. rakieta świata miała trzy piłki meczowe.

Losy partii rozstrzygnął dopiero tie-break, w którym wyraźnie lepsza już była Sabalenka - triumfowała 7:1, a w całym meczu 6:1, 7:6(1), pieczętując awans do ćwierćfinału. Od razu po jej zwycięstwie zaczęły spływać do mediów nieprawdopodobne komunikaty.

Niebywałe osiągnięcie Sabalenki w Melbourne. Nawet Djoković zareegował

Jak się okazuje, Białorusinka została pierwszą tenisistką od czasów Lindsay Davenport w 2001 r., która zaliczyła osiem kolejnych awansów do ćwierćfinału Wielkiego Szlema na kortach twardych. Serię tę rozpoczęła w US Open 2022.

Jakby tego było mało, Sabalenka jest prawdziwą dominatorką jeśli chodzi o tie-breaki. Oficjalny profil Roland Garros przekazał, że pobiła w niedzielę rekord Novaka Djokovicia - wygrała 20 kolejnych tie-breaków z rzędu. Obok takiego osiągnięcia obojętnie nie mógł przejść Serb.

Teraz jestem zdenerwowany

"Wciąż masz jeszcze czas, by go odzyskać [rekord] - brzmiała odpowiedź ze strony profilu "Roland Garos".

Do Sabalenki w ćwierćfinale dołączyła niedługo później Iva Jović - to właśnie z Amerykanką zmierzy się w najbliższym meczu liderka rankingu WTA. Przepustkę do nalepszej ósemki uzyskała także w niedzielę Coco Gauff, która w trzech setach pokonała Karolinę Muchovą.

Aryna Sabalenka David Gray AFP

Novak Djoković Martin Keep AFP

Aryna Sabalenka Dubreuil Corinne/ABACA Newspix.pl

