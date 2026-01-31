Sabalenka była blisko, koszmar Rybakiny zaczął wracać. Sceny na Australian Open
Ostatni dzień stycznia przyniósł nam zwieńczenie rywalizacji singlowej pań na Australian Open 2026 - w wielkim finale starły się Aryna Sabalenka oraz Jelena Rybakina i z tego pojedynku zwycięsko wyszła Kazaszka, choć był moment, w którym wydawało się, że... dojdzie do powtórki z Melbourne sprzed trzech lat. Rybakina tym razem jednak w krytycznym momencie wytrzymała napór oponentki i tym samym "doskoczyła" do niej w bilansie bezpośrednich zmagań.
Niespełna dwa tygodnie walki na korcie - i 31 stycznia nastał w końcu moment domknięcia rywalizacji w grze pojedynczej pań na wielkoszlemowym Australian Open 2026. Singlowy finał przy tym z pewnością nie zawiódł.
Do bezpośredniej walki o trofeum przystąpiły bowiem Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina - a więc dwie zawodniczki, które wcześniej w całym turnieju nie straciły ani jednego seta. Kibice obserwowali wielką determinację u obu pań i... serię zwrotów akcji.
Australian Open. Rybakina tym razem się nie ugięła. Nie doszło do powtórki w finale z Sabalenką z 2023 roku
Seta otwierającego wygrała reprezentantka Kazachstanu - w wymiarze 6:4 i będąc tą sportsmenką, która od samego początku budowała sobie przewagę w gemach. Potem jednak nadeszła mocna odpowiedź Białorusinki.
Sabalenka w drugiej części gry zdołała sama zatriumfować 6:4 i był to moment, w którym jej oponentka mogła pęknąć - zwłaszcza, że z całą pewnością miała w pamięci wydarzenia sprzed trzech lat.
W finale AO 2023 doszło do bardzo podobnej sytuacji - w pierwszym secie Rybakina była górą 6:4, a w drugiej odsłonie Mińszczanka zatriumfowała 6:3 i działając w warunkach wyjątkowej presji dźwignęła zwycięstwo - w rozstrzygającym secie ograła oponentkę 6:4, sięgając po tytuł.
W tym roku w trzeciej części starcia między tenisistkami również padł rezultat 6:4, ale... tym razem na korzyść przedstawicielki Kazachstanu, która nie pozwoliła na to, by przydarzyła się powtórka jej koszmaru sprzed kilku sezonów.
Rybakina coraz bliżej "remisu" z Sabalenką. Statystyki mówią wszystko
Warto zwrócić tu uwagę na jeszcze dwie sprawy. Przede wszystkim dla Jeleny Rybakiny był to historyczny, pierwszy triumf na Australian Open i drugi jeśli mowa o jej przygodach z Wielkim Szlemem - przed niespełna czterema laty bowiem wygrała także Wimbledon.
Do tego urodzona w Moskwie sportsmenka zdołała nieco "doskoczyć" do Białorusinki w bilansie meczów bezpośrednich - obecnie, przy 15 rozegranych potyczkach Rybakina może poszczycić się siedmioma triumfami.