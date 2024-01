Rywalka zerknęła, coś było nie tak. Sabalenka opóźniła grę, "akcja ratunkowa"

Aryna Sabalenka na tegorocznym Australian Open jest niczym huragan, niemalże dosłownie zmiatając kolejne rywalki z kortu w drodze do finału wielkoszlemowych rozgrywek. Od pierwszej rundy turnieju aż do ćwierćfinału Białorusinka nie straciła nawet jednego seta, a jej ostatnim osiągnięciem jest ogranie Czeszki Barbory Krejcikovej. Co ciekawe spotkanie obu pań zostało w pewnym momencie przerwane przez nieproszonego gościa, którego można by jednak mimo wszystko... łatwo przeoczyć.