Rywalka Świątek pokazała moc. Wiadomo, kiedy może zmierzyć się z Polką

W pierwszym secie Jessica Pegula nie miała większych problemów ze swoją rywalką. Przełamała ją już przy drugiej okazji, a później nie roztrwoniła wypracowanej przewagi. Ta odsłona zakończyła się zwycięstwem Amerykanki 6:2 i nic nie wskazywało na to, aby w drugiej Kanadyjka mogła doprowadzić do remisu.

W drugim secie było trudniej. Pegula nie dopuściła jednak do sensacji

Później Pegula była w stanie wrócić do prowadzenia i dowieźć je do końca - o wszystkim zadecydował break na 4:3. Niespodzianki w tym meczu ostatecznie nie było. Amerykanka jako zawodniczka plasująca się na 5. miejscu rankingu WTA , musiała pokonać Rebeccę Marino zajmującą 182. miejsce .

Co prawda, w drugiej odsłonie Kanadyjka broniła się dzielniej niż w pierwszej, ale to i tak nie wystarczyło na świetną grę Peguli. Amerykanka w każdej z trzech poprzednich edycji Australian Open awansowała na do ćwierćfinału turnieju, a tym razem zrobi wszystko, aby poprawić ten wynik.